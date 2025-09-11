Apoya gobierno de Chimalhuacán a familiares del profesor que falleció en la explosión de pipa en Iztapalapa

Por indicaciones de la presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, el gobierno de Chimalhuacán brindó atención de forma inmediata a los familiares del profesor Eduardo Noé García Morales, docente de la Escuela Preparatoria Oficial No. 327 que perdió la vida por la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.



A través del DIF municipal, el gobierno local gestionó un espacio y la condonación del costo del mismo en el Panteón Civil de Chimalhuacán en apoyo a los familiares del profesor, con quienes se tiene un acercamiento directo para apoyarlos ante esta difícil situación, informó el DIF, a través del Departamento de Servicios Funerarios.



Cabe resaltar que fue el gobierno de la CDMX quien cubrió los gastos funerarios, mientras que el gobierno municipal hizo lo propio con la condonación del panteón. Asimismo, se brindará apoyo psicológico a la familia.



Al enterarse del percance suscitado la tarde de ayer, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Chimalhuacán se sumaron de forma inmediata a las labores de auxilio y trabajaron hombro a hombro con Protección Civil del Estado de México y autoridades de la CDMX.



El gobierno de Chimalhuacán reitera su apoyo y solidaridad ante tal tragedia y continuará trabajando de manera coordinada para brindar la ayuda que se requiera.