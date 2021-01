Apoyamos a la alimentación y nutrición de 64,300 chimalhuacanos

’La pandemia por COVID-19 ha afectado la salud y la economía de la población, ya que 2.8 millones de personas en México se encuentran desocupadas, es decir, que no tienen un ingreso, por lo que no pueden llevar alimento a sus hogares. Es por ello que nosotros, a través de los comedores comunitarios, acercamos platillos sanos y nutritivos a la ciudadanía’, señaló el alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez.







Indicó que los tres comedores que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, atendieron este año a más de 17,150 personas; mientras que en los 20 centros administrados por la Dirección de Desarrollo Social municipal, brindaron servicio a 47,150 chimalhuacanos.







’Desde 2019 asumimos la operación de los Comedores Comunitarios ubicados en la demarcación, después de que el gobierno federal tomó la decisión de desaparecerlos, pese a que coadyuvan a la alimentación de sectores más vulnerables. Por ello, el Ayuntamiento destina mensualmente 70,000 pesos para la dotación de insumos y abastecimiento de gas, a fin de que continúen su labor’.







El mandatario local agregó que, para atender las necesidades de la ciudadanía durante esta contingencia sanitaria, fueron entregados 330,000 apoyos alimentarios a familias vulnerables, ’con estas acciones demostramos que somos un gobierno solidario con quienes más lo necesitan’.







En cuanto a la contingencia sanitaria por COVID-19, Román Bojórquez invitó a la población a no bajar la guardia durante las fiestas decembrinas ya que es cuando aumenta el número de enfermedades respiratorias.







’La fase más peligrosa de esta pandemia no ha pasado, por lo que ponemos a disposición de la ciudadanía el Centro de Atención COVID-TEL, a través del número telefónico 55-7583-9049, en el que un grupo de especialistas brindan servicios de salud integral, atienden oportunamente casos sospechosos o confirmados de esta enfermedad, y otorgan asistencia médica, psicológica y de trabajo social’, finalizó.