Apoyan caravanas por la justicia en línea a mexiquenses en correcciones de actas de nacimiento

• Son corrección de nombre, apellido, lugar de nacimiento o ilegibilidad en los datos asentados en las actas de nacimiento, sexo del registrado y abreviaturas, los temas que se encuentran entre las aclaraciones más solicitadas.



Toluca, Estado de México, .- Integrantes de las Caravanas por la Justicia Cotidiana en Línea, asesoraron a usuarios en materia de aclaración o complementación de sus actas de nacimiento, lo que les permitirá garantizar su derecho a la identidad y el pleno ejercicio de sus derechos jurídicos.



Durante la decimosegunda transmisión en vivo a través de Facebook, el Subsecretario de Justicia, Iván Barrera Pineda, reconoció el trabajo que desempeña el Registro Civil (DGRC), dentro y fuera de las Caravanas por la Justicia, con la finalidad de brindar certeza jurídica a las familias mexiquenses.



’El Registro Civil ha sido uno de los pilares fundamentales de este proyecto de Caravanas, no solamente en campo sino también a través de estas transmisiones en línea, y la idea es que ustedes puedan acercarse a nosotros, platicarnos acerca de sus dudas o inquietudes, incluso algunos errores que puedan existir en las actas, a veces se piensa que son muy complejos muy costosos o bien requieren un trámite sumamente tortuoso, lo cual no necesariamente es así, incluidos a veces incluso el cambio del nombre’, enfatizó el Subsecretario.



En ese sentido, Zahola Janeth Pérez, Jefa del Departamento Jurídico de la Dirección General del Registro Civil y César Arizmendi, integrante del staff de Caravanas, respondieron las dudas de la población y coincidieron en que entre los errores más comunes en la actas de nacimiento se encuentran en el nombre, apellido, lugar de nacimiento o ilegibilidad en los datos asentados en las actas de nacimiento, sexo del registrado y abreviaturas.



Los espectadores enviaron sus dudas y comentarios a través del chat o mensaje directo, para conocer los procedimientos en caso de tener un error, como Kati Rosales, quien preguntó: ’En el acta de mi mamá está mal la fecha de nacimiento y no existe en el sistema ¿A dónde debo acudir?’.



’Bien Katy te comento, de la fecha de nacimiento si no aparece necesitamos checar primeramente los dos ejemplares, el ejemplar de Oficialía y el ejemplar de archivo, puede ser que en alguna de las actas venga la fecha de nacimiento, si en uno de los ejemplares si viene lo único que se hace nada más es complementar tomado en consideración ese ejemplar, para pasar la fecha de nacimiento al otro ejemplar’, respondió la Jefa del Departamento Jurídico del Registro Civil.



En tanto, Alejandra Salinas Alberto escribió: ’Si una persona está registrada como María del Rosio Guadalupe, pero siempre se ostentó como Ma. Rosio ¿Se puede corregir el acta en el Registro o se tiene que realizar a través de un juicio?’.



’Tendría que valorar cómo está asentada en el libro de la Oficialía y del archivo para poder ver si procede la aclaración de la corrección y sino en su caso podríamos estar apoyándole a través del Instituto de la Defensoría Pública qué está siempre con nosotros en Caravanas, ahí podemos iniciar el trámite, se les brinda el patrocinio para que el costo del abogado lo absorba el Estado’, precisó César Arizmendi.



También se dio a conocer el procedimiento administrativo para la modificación del sustantivo propio, que pudiera afectar la dignidad humana como consecuencia de la exposición al ridículo o por el uso invariable y constante de otro apelativo.



Para obtener mayor información sobre los trámites y requisitos que se necesitan en caso de solicitar la corrección o aclaración en su acta, el Registro Civil del Estado de México, pone a su disposición la página web: http://registrocivil.edomex.gob.mx/‬, así como sus redes sociales.