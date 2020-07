Apoyan GEM Y UAEM A JÓVENES QUE NO CUENTEN CON COMPUTADORA O INTERNET PARA QUE REALICEN EXAMEN DE INGRESO

● Están estas salas de cómputo instaladas en 60 municipios mexiquenses.



Toluca, Estado México, .- En beneficio de jóvenes mexiquenses y de otros estados que no cuentan con computadora o servicio de internet en casa para realizar su examen de ingreso a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, puso a disposición de esta casa de estudios 75 salas de cómputo con acceso a internet en toda la entidad.



El Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, expresó que por instrucción del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza las salas a disposición se encuentran en instalaciones de Colegios de Bachilleres, Centros de Bachillerato Tecnológico, CONALEP, Tecnológicos y Universidades estatales, ubicadas en 60 municipios mexiquenses.



Los municipios son Acambay, Acolman, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Amanalco, Amatepec, Atenco, Atlacomulco, Atlautla, Axapusco, Capulhuac, Chalco, Chapa de Mota, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Coatepec Harinas, Cuautitlán Izcalli, Donato Guerra, Ecatepec, El Oro, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, La Paz, Lerma, Luvianos, Morelos, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac.



Así como, Oztolotepec, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Sultepec, Tecámac, Tejupilco, Temascalcingo, Temoaya, Tenango del Valle, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tianguistenco, Tlalnepantla, Tlatlaya, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec.



Por su parte, el Rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, aseguró que la máxima casa de estudios mexiquense dispone de las instalaciones de sus planteles de la Escuela Preparatoria, facultades, centros universitarios y unidades académicas profesionales para apoyar a los jóvenes que no cuentan con un equipo de cómputo o servicio de internet en casa.



Puntualizó que este beneficio es únicamente para los jóvenes que lo necesitan, quienes, de lo contrario, no podrían hacer su examen de ingreso al bachillerato o licenciaturas de la máxima casa de estudios mexiquense.



En estos espacios los jóvenes contarán con el equipo de cómputo y las condiciones adecuadas para realizar su examen, que podría durar hasta siete horas, así como una persona que les brindará asesoría técnica en caso de que así lo requieran.



Barrera Baca enfatizó que contarán con las medidas de higiene que exige la situación por COVID-19, ya que cada uno estos espacios y equipos de cómputo serán sanitizados y los jóvenes estarán ubicados a una sana distancia.



Finalmente, indicó que la Universidad Autónoma del Estado de México ha dado seguimiento puntual a los jóvenes que en las diversas etapas del proceso de ingreso a sus niveles medio y superior manifestaron no contar con computadora o servicio de internet para realizar su examen.