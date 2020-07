Apoyar a todos los sectores de la sociedad nuestro compromiso en la Doceava Regiduria de Valle de Chalco

Como parte de los trabajos que viene realizando el Doceavo Regidor de Valle de Chalco de extracción Priísta Jesús Tenorio Sánchez con la Comisión de Educación y Juventud acompañado por parte de su equipo, entregó de manera simbólica en ésta ocasión animales de traspatio y fueron cuarenta las familias beneficiadas con dicho apoyo.



Fue en la explanada municipal adonde cumpliendo con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud, dijo que para evitar cualquier observación y evitando aglomeraciones de gente es que se entregaba solamente a muy pocas personas, aunque aclaró que los demás animales de corral se estarán entregando en sus domicilios, mencionó Tenorio Sánchez que el programa es subsidiado de manera tripartita entré la (CNC) Confederación Nacional Campesina, que dignamente representa en la Zona Volcanes, las personas y Él desde la Regiduria igualmente también ponen la otra parte del costo total.



Fueron borregos, pavos de doble pechuga, conejos, pollos y cerditos los animales que entraron al programa y pidió cuidarlos y darles la alimentación que requieran para lograr el objetivo qué es el generar desde nuestras casas un dinero extra, porque en esté tiempo de Pandemia la economía está difícil, por ésa razón debemos aprovechar al máximo éstos programas.



Cabe destacar que durante el evento también se estuvo entregando el"Formato de Tránsito", el cual incluye una calcomanía del Sector Campesino y un tríptico donde sé señalan las obligaciones del conductor; Que quedé claro compañeros, siempre he sido respetuoso de las diferentes corporaciones policiacas, ya sea Federal, Estatal o la Guardia Nacional, pero no se vale que con falsos retenes o retenes no autorizados, se aprovechen de la ciudadanía, somos gente de trabajo y honesta, por eso mismo quien haga uso indebido, será dado de baja del padrón de afiliados destacó finalmente Jesús Tenorio Sánchez.