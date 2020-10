*Apoyará a Félix, de no ser candidato: Walton

*Cuatro detenidos por el caso Ayelín: Jorge Zuriel





El golpeteo ha sido constante y feroz.

De traidor no lo bajan y le han cerrado el paso en Morena.

Se trata de Luis Walton Aburto, quien ha insistido en participar en la selección de candidato a gobernador por el partido oficial.

Por eso, a estas alturas percibe que no será contemplado para la encuesta interna. Eso explica que adelantara que de confirmarse esa hipótesis, apoyará a Félix Salgado Macedonio.

Si bien por el momento se insiste en permanecer en el partido oficial, en política todo es probable y nada es seguro.

Por eso dice que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos.

La situación de Félix Salgado Macedonio es semejante a la de Walton, porque igual le han presionado para que abandone sus pretensiones y se dedique a hacer reverencias de agradecimiento por haber sido rescatado del basurero de la historia.

Está claro que la idea de un sector de Morena es reventar a los otros aspirantes, como es el caso de Félix, Walton y de Adela Román, la presidenta de Acapulco.

Adela es una víctima más de acciones perversas en su contra con la clara intención de dejarla fuera de la selección del candidato o candidata a la gubernatura.

Aquellos que hacen guerra sucia para desembarazarse de sus compañeros, en el pecado llevarán la penitencia.

A semejanza de la Marisela, pueden quedarse solos con su soledad. Mientras los otros, aquellos a quienes no respetaron, les competirán desde otros partidos.

Está claro que quienes se queden con Morena saben que se apoderarán de un gran tesoro que les dará diputaciones, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas. Un rico pastel para ellos solos.

Es decir, vale la pena perder la gubernatura si con ello ganan más puestos de elección.

Por eso van a preferir defeccionar a sus enemigos para ganar perdiendo.

Así que el trabajo y la experiencia que ha recopilado Walton, puede ser para sumarlo a otro contendiente.

Se sabe que ha recorrido por varios años todo el estado para realizar un diagnóstico serio acerca de las necesidades y preocupaciones del pueblo guerrerense.

Su intención es definir acciones efectivas y pertinentes que podrían aplicarse para resolver los problemas más importantes de la sociedad guerrerense.

Veremos cuál será la ruta que este partido seguirá en el estado.

LA FISCALÍA DEL ESTADO PRONTO DIO resultados al caso del feminicidio de Ayelín Iczae en Tixtla, Guerrero.

Ya detuvo a cuatro hombres, como probables responsables de la privación de la libertad y asesinato de Ayelín, por lo que han sido vinculados a proceso.

Los hombres son Aurelio "N" alías "La Curia", Juan Pablo "N" alías "El Tribilín", Hugo "N" alías "La Zoe" y Eliecer "N", quienes quedaron detenidos en el Centro de Reinserción Social de manera preventiva con un plazo de tres meses de investigación complementaria.

De acuerdo con los datos existentes, Ayelín fue secuestrada en la vereda que conduce a la barranca de la Candelaria mientras se dirigía a donde había quedado de verse con su mamá.

En ese lugar fue privada de su libertad por quienes posteriormente le quitaron la vida.

El Fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila una vez más ha dado resultados con la detención de esas cuatro personas, además adelantó que habrán más órdenes de aprehensión en contra de más probables responsables.

Santos Barrila insistió en que es prioridad para la Fiscalía el esclarecimiento de las carpetas de investigación que se inician por diversos delitos del fuero común, en especial los cometidos en contra de niñas, niños, mujeres y adolescentes en el estado de Guerrero.

También informó que respecto al caso del homicidio de Norma Patricia ’N’, quien fuera asesinada y enterrada en playa Luces del Mar, en Acapulco, ya hay avances en la investigación y que se continuará hasta llevar a la justicia a los responsables de este crimen.

Esperemos que así como el equipo del Fiscal pronto detuvo a los probables asesinos de Ayelín, también traigan a la justicia a quienes asesinaron a Norma Patricia.

Es necesario para disuadir los asesinatos en contra de niñas y mujeres.