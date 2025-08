Apoyará Nazario Gutiérrez enseñanza musical para lograr una banda de 150 a 200 músicos texcocanos

En el marco de un ambiente festivo se conmemoró El Décimo Aniversario de la fundación de las Escuelas de Enseñanza Musical (ESEM) en el auditorio Arturo Márquez de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de Texcoco. El cual se vio abarrotado por el público que asistió a dicho festejo.



Las ESEM tienen sus inicios en el año 2015 como núcleos musicales, un programa de iniciación al aprendizaje en la ejecución de instrumentos de alientos para niñas, niños y jóvenes de 8 a 17 años, cuyo objetivo principal es que tengan accesos a la educación musical y fortalecer así el desarrollo del talento natural que existe en el municipio de Texcoco, principalmente en la montaña.



El programa comenzó sin contar con instrumentos musicales, con 4 núcleos, en las comunidades de, San Jerónimo Amanalco, Santa María Tecuanulco, Santa Catarina del Monte y la Cabecera de Texcoco, al cabo de 2 años, en la gestión del Doctor Higinio Martínez Miranda como Presidente Municipal, el cabildo aprueba la adquisición de los primeros instrumentos, por un monto de alrededor de dos millones de pesos y se cambia el nombre a Escuelas de Enseñanza Musical (ESEM).



Con el tiempo, el Ayuntamiento autorizó la compra de más instrumentos, para que más niñas, niños y jóvenes con talento, pero de bajos recursos económicos, tuvieran la oportunidad de ingresar al aprendizaje musical. Con el tiempo se fueron abriendo más escuelas y actualmente se cuenta con 11 en diferentes comunidades.



Este programa además de impulsar el desarrollo de talentos, coadyuva con el gobierno municipal a poner atención a las causas que hacen que algunos jóvenes queden atrapados en las redes de la violencia y la delincuencia.



Es así que los frutos se están cosechando desde el 2023, ya que algunas de estos niñas y niños, han tenido aceptación en escuelas de música de prestigio nacional, como la Escuela Superior de Música de la UNAM y el INBA, donde aplican audiciones muy rigurosas a los aspirantes.



Por lo que las ESEM son un orgullo en el municipio.



Durante su intervención el Presidente Municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, dijo que le han dejado un compromiso muy alto los ediles que le antecedieron con la creación y el apoyo a las ESEM, pero que él va a continuar con el estímulo a estos grandes talentos, porque es un gusto y un orgullo ver a pequeñitas y pequeñitos que ya saben interpretar las partituras de grandes melodías, sobretodo porque los papás dan el apoyo para que ellos vayan a aprender el arte de tocar un instrumento, así que en su carácter de mandatario municipal seguirá reforzando y si hay que realizar la adquisición de más instrumentos, se va a hacer.



Al igual si hay que ampliar tanto la plantilla de maestros como la matrícula de alumnos, igual se va a hacer, para que el día de mañana se vea realizada la formación de una sinfónica completa que pudiera ser conformada por 150 a 200 pequeños, lo cual sería una maravilla el día de mañana y un gran logro que hay que realizar.



Reiteró que esta clase de actividades ayudan a que la niñez y juventud texcocana no estén en cosas malas o en vicios que desafortunadamente ya se encuentran muchas veces a la vuelta de la esquina, además de que con esto, los papás saben donde están sus hijos, por que muchas veces no saben donde andan y así tienen la plena seguridad de donde están, aprendiendo cosas buenas.



Recalcó que por todo esto la música alienta el alma, el espíritu y nos va fortaleciendo de manera hasta psicológica, llevándonos a una tranquilidad cuando es necesario.



En su turno la Senadora de la República por el Estado de México Sandra Luz Falcón Venegas reconoció el avance que han registrado las ESEM, sin olvidar que es un proyecto que impulsó como presidenta municipal, pero que junto con la hoy gobernadora Delfina Gómez Álvarez vio nacer en este municipio, bajo la máxima del maestro Arturo Marquez, Quien Empuña un Instrumento no empuñará un arma.



Hoy los jóvenes músicos se han superado y se les han abierto las oportunidades para ingresar a otras escuelas de nivel superior, incluso han regresado a dar clases en estos espacios en donde comenzaron el aprendizaje musical.



En este evento se contó con la presencia de Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal; como invitada especial la Senadora de la República, Sandra Luz Falcón Venegas; el Secretario del Ayuntamiento, Alfonso Valtierra; la Síndica Municipal, Liliana Jazmín Rivera Martínez; la Cuarta Regidora, Nallely Valles; el Noveno Regidor, José Cruz Pérez Vázquez; la directora de Cultura, Petra Gallegos; la Sub Directora de las ESEM, Paula Montaño, así como directores de las diferentes áreas del ayuntamiento, familiares de los alumnos participantes y público en general asistente a la celebración.



En el marco de este evento se hizo un reconocimiento a los maestros que han transmitido sus conocimientos musicales en las ESEM, entre los que está Franciso Arpide Miranda, Juan Humberto Méndez, César Herrera Espinoza, Jose Alfredo Clavijo García, Rolando Espinoza Ramírez, Andrés Martínez Clavería, Cristian Yair Arpide Aguilar, José Luis Cornejo Villegas, David Martínez Espinoza, Jorge Hernández Clavijo, Miguel Clavería Juárez, Juan Velázquez Martínez, Pascual Montaño Miranda, Víctor Clavería Herrera, Ismael Miranda Durán, Domingo Miranda Velázquez, José Pedro Montaño Moreno, Marcos Clavijo Cornejo, Arturo Miranda Durán, José López Juárez, Sergio Antonio Velázquez, Alejandro Perales Colorado, Mariano Arpide Durán, Arturo Herrera, por su trabajo y empeño en difundir su conocimientos entre la niñez texcocana.



Las Escuelas de Enseñanza Musical, están abiertas al público en los espacios culturales de este municipio, a las que se suman la Big-Band Jazz y el Coro de las ESEM, infórmate y asiste, los cursos son gratuitos.