Apoyaré a los jóvenes para que sean emprendedores: Miguel Martínez el oso 🐻

Metepec, martes 5 de mayo de 2021



POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NAZCAN DEL TERRITORIO, NO DEL ESCRITORIO: MIGUEL MARTÍNEZ EL OSO



• Los adultos mayores no deben verse como sujetos de una transacción financiera.



• Se pronunció por apoyar a los jóvenes para que sean emprendedores.



Miguel Martínez El Oso, candidato de Va por Hidalgo a diputado local por el distrito IX Metepec, se pronunció por escuchar a la ciudadanía para conformar las políticas públicas que se ejecuten en el estado.



’A los adultos mayores no solo verlos como una transferencia de dinero, sino integrarlos a la sociedad como personas funcionales y también que se integren a los programas sociales para que tengan desarrollo’.



Indicó que en el caso de los jóvenes se pugnará para que sean emprendedores, pues siempre son vistos como el futuro de un país, pero en su opinión representan el presente de la entidad.



El perredista aseguró que la coalición con Acción Nacional, Encuentro Social Hidalgo y el PRI ha recibido una buena respuesta de parte de los electores y una de las peticiones es ser tomados en cuenta en la toma de decisiones.



’Soy una persona que va a trabajar a ras de piso, soy un político convencido de que lo más importante es reconciliarnos con la ciudadanía, que el 6 de julio nos permitan su confianza y que a través de su voto los candidatos de la coalición Unidos Somos más Fuertes lleguemos al Congreso de la Unión y del estado’.