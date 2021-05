Apoyaremos en su totalidad a personas con discapacidad: Salvador Neri Sosa

Acaxochitlán, Hgo., a 04 de mayo de 2021.



APOYAREMOS EN SU TOTALIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, COMPROMETE CHAVO NERI



Nos súmanos al proyecto de Chavo Neri, porque confiamos en él, le refieren pobladores.



Proyectos sólidos y planeados serán realizados en las comunidades, asegura el candidato.



Chavo Neri candidato a la presidencia municipal de Acaxochitlán por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), agradeció la bienvenida por parte de los vecinos de La Bóveda. Al hacer uso de la voz, inició su participación con el tema de la reparación de los caminos de acceso, comentó que será importante hacer un estudio general en todo el municipio, para incluirlo en el programa de reacondicionamiento de caminos, ’debemos organizarnos y trabajar en unidad, para sacar adelante a nuestras comunidades’.



En la localidad de San Fernando, Chavo Neri agradeció al delegado Agustín Vargas por el apoyo recibido, ahí, se abordó el tema del drenaje, asunto donde se debe trabajar en plantas tratadoras de aguas residuales para no contaminar los arroyos, y posteriormente se extienda a problemas de salud, otro aspecto que debe ser atendido es el de la luz eléctrica, puesto que si bien la mayoría ya cuenta con este servicio, la localidad ha crecido y debe ser atendida. Al respecto, Neri Sosa comentó que se debe atender la pavimentación de las calles, sus banquetas, y se generará un proyecto para lograrlo, añadió que la derrama económica que se genere en su localidad debe ser para la mejora de la misma.



Posteriormente Chavo Neri visito El Vado, San Mateo y San Miguel Resgate, donde les pidió realizar un censo para saber cuentas personas tienen alguna discapacidad, ya sean niños, jóvenes o adultos, esto, para poder integrarlos a programas especiales para su atención, ’deben ser integrados a la sociedad, mi administración será de inclusión de las personas con discapacidad, se le deben brindar oportunidades para que se desarrollen’.



’En la unidad, construiremos un Acaxochitlán incluyente, debemos contemplar a toda la sociedad, nadie se puede quedar fuera de las oportunidades en educación, trabajo y salud, hoy más que nunca debemos trabajar unidos’, estas palabras de Neri Sosa fueron recibidas con agrado, por ende, los presentes comentaron que el próximo 6 de junio, el candidato del PRI puede estar seguro que contará con apoyo total, que su voto será para Chavo Neri, pues en la época que vivimos, no se puede estar experimentando, ya que Acaxochitlán necesita un hombre con experiencia, y confían en que será un gran presidente municipal.



El candidato a la alcaldía agradeció las muestras de apoyo, y se comprometió a trabajar junto a cada uno de los habitantes del municipio, les comentó que pondrá su experiencia, dedicación y tiempo al servicio de cada uno de los habitantes de Acaxochitlán. ’Tienen mucha razón, no es momento de experimentar, el no contar con la experiencia necesaria es un riesgo para el municipio’.