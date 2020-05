Apoyo de créditos de vivienda a médicos

Empresas de seguridad piden apoyos

Para apoyar al personal médico y de enfermería, en el segundo semestre del año iniciará el nuevo producto crediticio ’FOVISSSTE-INFONAVIT Individual’ dirigido a los derechohabientes que cotizan en ambas instituciones, quienes podrán obtener un financiamiento hipotecario hasta por un millón 600 mil pesos.



Agustín Gustavo Rodríguez López, Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), indicó que los principales beneficiarios de este esquema serán los médicos (as), enfermeras (os) y maestros(as).

Explicó que, de acuerdo con sus respectivas políticas, el FOVISSSTE y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) unen esfuerzos ’para otorgar a los derechohabientes que coticen en ambas instituciones un financiamiento para vivienda nueva o usada’.



Previó que para este año serán otorgados 500 créditos por 800 millones de pesos de este nuevo producto, mientras que para el 2021 se estima colocar mil financiamientos por mil 600 millones de pesos.

En rueda de prensa en Palacio Nacional para dar conocer las acciones en materia de vivienda y créditos para reactivar la economía, el Vocal Ejecutivo reiteró que este financiamiento está dirigido a los trabajadores que cotizan tanto en el FOVISSSTE como en el Infonavit.



Especificó que quien quiera acceder a este producto hipotecario deberá ser trabajador del Estado en servicio activo, tener como mínimo 9 bimestres de cotización al FOVISSSTE, no estar en proceso de otorgamiento de pensión temporal o definitiva ni de retiro, ni presentar descuentos por concepto de pensión alimentaria que impidan amortizar el crédito hipotecario.

Además, detalló, ser cotizante del Infonavit y que sea la primera vez que ejerza un crédito del FOVISSSTE.

Por otra parte, Rodríguez López informó que de enero a mayo de este año el Fondo ha otorgado 523 créditos del tipo ’Conyugal’ por 837 millones de pesos.

Este producto, recordó, es el único entre el FOVISSSTE y el Infonavit mediante el cual los cónyuges pueden unir sus créditos para obtener un monto de hasta un millón 133 mil 172 pesos para adquirir vivienda nueva o usada.

Para este 2020, calculó, serán otorgados mil 500 créditos por 2 mil 400 millones de pesos.

No obstante, recordó, del año 2007 a la fecha se han otorgado 19 mil 662 financiamientos por 10 mil 183 millones de pesos.

EMPRESAS DE SEGURIDAD DEMANDAN APOYO SOCIAL PARA GARANTIZAR LA NÓMINA Y EL PAGO DEL IMSS E INFONAVIT



Por el cierre de empresas consideradas como no esenciales, las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) han perdido al menos el 20 por ciento de su mercado y han tenido que desactivar a 15 por ciento de su personal, por lo que solicitan al gobierno federal los apoyos necesarios para poder diferir las cuotas de la carga social (IMSS, INFONAVIT y retiro, cesantía y vejez) pues de lo contrario, podrían llegar a despedir hasta al 30 por ciento de sus empleados, pudiendo ser casi 3 mil trabajadores.



En rueda de prensa, Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME recordó que contrario al crecimiento anual de 20 por ciento que se había registrado en los tres últimos años, al cerrarse el primer cuatrimestre del año e impulsado por la pandemia de Covid-19, el sector decreció precisamente 20 por ciento y ha reducido sus plantillas laborales en un 15 por ciento, poco menos del 10 por ciento por despidos y el resto por confinamiento al ser considerados personas con riesgo por edad o problemas de enfermedad crónica.



’Para mantener los empleos, como prácticamente todas las empresas del país y en todo el mundo, solicitamos al gobierno federal los apoyos necesarios para poder diferir las cuotas de la carga social (IMSS, INFONAVIT y Retiro, Cesantía y Vejez) de estos meses en que ha bajado el ritmo de la actividad para poder pagarlas en parcialidades. Este apoyo permitiría a las empresas trasladar el compromiso de pagar los impuestos diferidos para que el flujo de efectivo de las empresas sea destinado a pagar nóminas y otros costos fijos que podrían paralizar la operación por falta de liquidez’, expresó el dirigente empresarial, quien estuvo acompañado por cuatro dirigentes de asociaciones.



’No pedimos condonación, pedimos un apoyo para seguir trabajando hombro con hombro con la seguridad pública, y con los ciudadanos y empresas que requieren de los servicios de seguridad privada’, añadió Francisco Avelar, presidente de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Adherentes (UNESPA), que agrupa empresas de seguridad en su mayoría del occidente del país.



Con este apoyo, apuntó Zúñiga Salinas, ’se busca aliviar las presiones monetarias para el flujo de efectivo de las empresas y poder cumplir con todos: empleados, proveedores y gobierno’.



Joel Juárez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), terció en el sentido de que desde principios de abril hay cancelaciones de servicios, ’hay un golpe a economía y a los flujos de efectivo de las empresas de seguridad privada que debemos garantizar de manera prioritaria, porque el 80 por ciento de los gastos, son gastos de nómina’ y el gobierno debe estar muy consciente, abundó Zúñiga, ’que nosotros trabajamos con la base de la pirámide, con gente que vive al día y es muy importante poder garantizar su nómina’.

Arturo de León Hernández, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Ciudad Juárez, consideró que ’lo más importante es mantener el flujo de efectivo para poder mantener el mayor número de empleos y empleados activos. Es importe que la gente que ha sido capacitada pueda continuar en nuestras corporaciones’.



Las empresas de seguridad informales han sido, sin duda, las más afectadas puesto que algunas han tenido que cerrar definitivamente, pero también las más pequeñas que están en la formalidad están luchando por sobrevivir y se han dado casos de que algunas se han puesto a la venta, porque ya no pudieron con la carga, expresó Francisco Avelar.

PAISANOS EN ESTADOS UNIDOS YA PUEDEN PAGAR CRÉDITO INFONAVIT



Los mexicanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica pueden acceder a un crédito del INFONAVIT, el cual absorbe el cobro de comisiones por la recepción del dinero en México y nuestros paisanos pueden hacer el envío de remesas para pagar un crédito propio o el de un familiar.



A través del programa Infonavit Sin Fronteras del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de 2019 a la fecha, se han recibido pagos por 130.5 millones de pesos correspondientes a 3 mil 797 créditos. Lo anterior, a través de los contratos que el Instituto tiene con las empresas Dolex y Datransfer.



Carlos Martínez, director del instituto dijo que actualmente, el Infonavit se encuentra analizando nuevas alianzas con otras empresas de remesas para facilitar todavía más el pago de créditos cuya operación corresponde al Régimen Extraordinario de Aportaciones (REA), en el que los acreditados deben realizar el pago mensual a través de un depósito directo al Instituto. A través de la ampliación de puntos de recepción de pagos en Estados Unidos, se logrará cumplir con uno de los ejes estratégicos del Nuevo Comienzo del Infonavit: simplificar el acceso a trámites y servicios del Instituto.

El proceso para realizar el pago de un crédito Infonavit desde Estados Unidos es sencillo. Únicamente se debe acudir a uno de los negocios afiliados a Dolex o Datransfer con el número a 10 dígitos del crédito y realizar el depósito.

El compromiso del Infonavit con los migrantes mexicanos es sólido. Desde noviembre de 2019, se incorporó a las mesas de trabajo que coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en las que participan el Banco del Bienestar, la CONDUSEF, la SHCP, Sociedad Hipotecaria Federal, CONAVI y SEDATU y cuyo objetivo es mejorar los canales de comunicación con la población migrante a través de los consulados de México en Estados Unidos.



Como resultado de lo anterior, el Instituto participa en la guía ’Más vale estar preparado’, informando a nuestros paisanos sobre las opciones de pago de su crédito o el de un tercero, cómo conocer el saldo de su subcuenta de vivienda, así como los requisitos para el retiro de los recursos ahí ahorrados en el caso de trabajadores jubilados.

El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado 11 millones 264 mil 240 créditos en México….

