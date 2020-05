Apple y Google lanzan tecnología que notifica exposición al coronavirus

Las autoridades de 23 países en cinco continentes han buscado acceder a la tecnología de seguimiento de contactos de Apple Inc y Google de Alphabet Inc, anunciaron este miércoles las compañías en el lanzamiento de la versión inicial del sistema.



La tecnología de Apple y Google permitirá a los gobiernos que enfrentan al nuevo coronavirus publicar aplicaciones móviles en los próximos días, que las compañías dijeron podrán registrar de manera confiable a los usuarios que mantienen proximidad física por al menos cinco minutos.



Un usuario que posteriormente se infecte con el virus podría usar la aplicación para notificar de manera automática y anónima a sus contactos recientes.



Algunos gobiernos han aplaudido el sistema, que podría ayudarlos a examinar y aislar a individuos potencialmente infectados de forma eficiente que mediante las consultas a pacientes que buscan que recuerden sus interacciones recientes.



Otros, sin embargo, se han mostrado frustrados por las normas establecidas por Apple y Google que limitan su capacidad para recopilar la ubicación de los usuarios, sus números telefónicos y otros detalles.



Algunas de esas autoridades están desarrollando aplicaciones utilizando su propia tecnología, que Apple y Google dicen experimentará errores y consumirá la batería de los aparatos.



Las normas de Apple y Google prohíben a las autoridades pedir a los residentes que usen la aplicación. Las aplicaciones que no utilizan la tecnología han tenido una adopción limitada hasta el momento.



Forbes