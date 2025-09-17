Aprecian fachadas rehabilitadas durante desfile de independencia en Texcoco

Al conmemorar el CCXV aniversario de la Independencia de México, el Gobierno Municipal de Texcoco realizó la ceremonia oficial en el parque Miguel Hidalgo, también conocido como El Ahuehuete, para iniciar en punto de las 9:00 horas, el desfile conmemorativo, con la participación de 37 contingentes de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, Secretaría de Seguridad del Estado de México, DIF Texcoco, Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, Cruz Roja Mexicana, escuelas de todos los niveles y asociaciones de charros entre otros.



El desfile conmemorativo de la Independencia, fue encabezado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, la Presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco Yesenia Armas Tobón, la reina de las Fiestas Patrias Karla Primera, la Síndica Liliana Jazmín Rivera Martínez, el Secretario del Ayuntamiento Josá Alfonso Valtierra Guzmán, regidores así como directores, subdirectores de las diferentes áreas del gobierno municipal.



Este desfile por primera vez se realizó en una calle embellecida de Texcoco, con sus fachadas recientemente rehabilitadas con colores que nos hablan de los orígenes texcocanos y que hoy se mostraron en este desfile en la avenida Juárez y Nezahualcóyotl.



Previo al inicio del desfile, en el Parque Miguel Hidalgo, la cuarta regidora Nalleli Valles Flores, al pronunciar el discurso oficial, recordó como un pueblo se unió en en 1810 para hacer la declaratoria de la independencia: ’así como esa unión hizo posible la independencia hoy esa misma unión es la que nos sacar adelante ante los desafíos, porque cuando México se une no hay obstáculo que no se pueda superar’, expresó.



Llamó a las autoridades a trabajar con honestidad, a los jóvenes a estudiar con compromiso para ser mejores ciudadanos: ’en estos tiempos donde enfrentamos nuevos retos como sociedad, es momento de recuperar lo que nos hace fuertes, el patriotismo, la solidaridad ,la honestidad, es momento de proteger lo que nos une, la familia la soberanía la paz y es momento de estar juntos como pueblo en torno a quienes nos representan, nuestro presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez y nuestro presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez’.



Y agregó: ’hoy a más de 2 siglos del inicio de nuestra independencia seguimos cosechando los frutos de aquella lucha, México avanza hacia un país más justo donde la pobreza retrocede poco a poco y el bienestar crece con el esfuerzo de todas y todos los programas sociales, que se han convertido en pilares fundamentales para que aquellos millones de familias vivan con mayor dignidad’, afirmó.



Al cierre del desfile por el CCXV Aniversario de la Independencia de México, la Directora Operativa dio el parte de novedades, indicando que participaron 70 oficiales de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, 57 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, 60 de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, 16 escuelas, 18 banderas, 24 vehículos de emergencia , 14 bandas de guerra, 2440 participantes entre alumnos, maestros y personal civil, 35 equinos, 1 K9, realizando este acto en completo orden, armonía, respeto y fervor patriótico.