’Aprende en Casa II’ de SEP, un fiasco

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios ’Rafael Ramírez’ (FNERRR), pide al Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla sus promesas de campaña pues aseguró en su Segundo Informe de Gobierno que, sigue avanzando el proyecto de ’Internet para Todos’ y presumió que ya hay conectividad en 26 mil 789 localidades; además, auguró que ’en 2021, habrá señal en todo el territorio nacional’.



Sin embargo, afirmó que los que están viviendo en carne propia la carencia de apoyos económicos y herramientas en el ámbito educativo, dan cuenta de las deficiencias que existen en el otorgamiento de las becas ’Benito Juárez’ y de los equipos tecnológicos indispensables para estudiar, como es el Internet.



Estudiantes de secundaria, bachillerato y profesional, aglutinados en la FNERRR, le contradicen al Presidente sus palabras y afirman que hay desigualdad tecnológica entre los jóvenes, pues una inmensa mayoría no tienen computadora y acceso por paga y/o gratuito a la red del Internet. Solo hay en este ’gobierno del cambio’, mentiras sobre mentiras, indicaron.



Isaías Chanona Hernández, dirigente nacional de la FNERRR, al pronunciarse sobre la situación educativa y social en México, exigió que el gobierno de López Obrador cumpla las promesas que le hizo al pueblo mientras estaba en campaña.

Refirió en entrevista que, a nombre de los miles de agremiados de la Federación –alrededor de 100 mil-, con más de 20 años de lucha por mejorar las condiciones educativas de todos los estudiantes mexicanos, también le piden al Presidente hablar con la verdad pues existe una alarmante cifra de estudiantes que ya están fuera del sistema educativo.



Chanona Hernández, cuestionó al actual gobierno federal al señalar que no se diferencia mucho de los anteriores (PRI-PAN). ’No escucha las demandas populares e incluso descalifica a quienes les hacen peticiones o críticas para que la sociedad avance’, expuso y advirtió que México se encuentra en una atmósfera de linchamiento mediático contra todo aquel que sea disidente del Presidente.



’La pobreza y el asedio del gobierno mantienen a la población en una situación preocupante, que da motivos suficientes para levantar la voz, ahora que aún hay ocasión de hacerlo’, dijo.



Al mismo tiempo, el dirigente estudiantil exhortó a la población mexicana a reclamar que sus derechos se cumplan. ’Es indignante el nulo compromiso que tienen los funcionarios públicos. Por eso es que millones de estudiantes no nos quedamos callados, exigimos que de verdad se atiendan los problemas del pueblo, que no se le reprima, ni se le mienta. Exigimos que el gobierno en turno cumpla sus compromisos’, insistió.



’Aprende en Casa II’, un fiasco



Más adelante, recordó que la FNERRR, en varios foros y en manifestaciones presenciales en varias ciudades de varios estados de la república, han puesto de manifiesto que uno de los programas bandera de la 4T, ’Aprende en Casa II’, a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), es un fiasco.



Isaías Chanona Hernández, recontó que, 2.5 millones de estudiantes dejaron las clases este año y apuntó que la reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), expone que 55.7 % de educandos quedó fuera de aprendizaje a distancia por carencias económicas.



Reiteró que sus manifestaciones en las principales ciudades de los estados de la república, han sido para exigir al gobierno federal y en particular a la SEP, dote de condiciones a todos los estudiantes del país para poder continuar con sus estudios.



Calificó el programa, ’Aprende en Casa II’, como una "burla" para quienes no han podido tomar ni una clase desde el pasado mes de marzo. En este sentido, recordó los datos que dio el propio subsecretario de Educación Pública, Luciano Concheiro, quien dijo que al menos 2.5 millones de estudiantes dejaron las clases este año.



"La encuesta reciente de la ENDUTIH expone que el 55.7 por ciento de los niños quedó fuera de la educación a distancia debido a carencias económicas; sabemos que el 43 por ciento de la población de seis años o más es usuaria de computadora, mientras que se estima que el 56.4 por ciento dispone de internet, ya sea mediante una conexión fija o móvil, y solo el 5 por ciento de estudiantes pobres tiene acceso a internet: ’vean ahí la diferencia, es evidente", resaltó.



Aunado a esto, mencionó que las cifras de rezago educativo se incrementarán de manera exponencial si las autoridades no hacen caso a esto. ’Para erradicar la desigualdad educativa y contrarrestar el rezago, se tiene que combatir la pandemia, algo que el gobierno federal está haciendo lentamente’, comentó.



Expuso que la FNERRR hizo un llamado a las autoridades para que verifiquen el plan de enseñanza que instauraron ante la pandemia del Covid-19, pues aseguró que hay muchos estudiantes que no están tomando clases, ya que hay comunidades del país que, incluso, no cuentan con televisión.



Al referirse a las declaraciones de la SEP en relación a que el programa ’Aprende en Casa II’ es un éxito, más bien, consideró que existe una cerrazón por parte de las autoridades para con la gente de escasos recursos.



’Hemos constatado que hay estudiantes que no tienen televisión, mucho menos todas las demás herramientas tecnológicas; incluso, hay algunos que no cuentan con el servicio de luz en sus hogares, por lo que resulta aún más difícil de estudiar’, apuntó.



Más mentiras sobre mentiras



Cabe también recordar que el Presidente canceló la ’mal llamada reforma educativa’ y aseguró que, ’ahora caminamos juntos maestras, maestros, madres y padres de familia, estudiantes y autoridades’.



Por si fuera poco, clamó que se están otorgando 11 millones de becas para alumnas y alumnos pobres en todos los niveles escolares y que su gobierno colabora en el mantenimiento de las escuelas.



Aún así, no queda claro que ’la educación no es un privilegio sino un derecho de todo el pueblo’, según lo expresa en cada gira por provincia.