Aprobación de AMLO sube en julio, pero reprueban que no use cubrebocas

La aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un ligero repunte en julio, pero su trabajo en economía y seguridad sigue siendo cuestionado, además de ser reprobado por no usar cubrebocas.



De acuerdo con la encuesta realizada por El Financiero, el 58% de las personas consultadas aprobó el trabajo hecho por el mandatario durante el mes de julio, mientras que el 37% dijo desaprobarlo.



Este porcentaje significa un ligero repunte con relación a junio, cuando el trabajo del presidente fue aprobado por un 56% de los encuestados. El mes con mayor aprobación en lo que va de 2020 ha sido enero con 71%.



En cuanto al trabajo realizado en rubros específicos, López Obrador fue reprobado en economía, seguridad pública, corrupción y pobreza.



El 58% de las y los encuestados calificó como muy mal o mal el desempeño del gobierno en materia económica, y el 22% como muy bueno.



En seguridad pública, el 55% contestó que el desempeño ha sido malo o muy malo, y el 28% dijo que bien o muy bien.



El 55% de las personas reprobó el trabajo en materia económica y el 45% hizo lo mismo en lo que corresponde a la corrupción.



Únicamente el área de salud tuvo un cambió positivo en comparación al mes anterior, cuando el 40% de las personas encuestadas reprobaron el desempeño y el 40% lo aprobó.



Para julio, el 45% de las personas dijo que el desempeño del gobierno en salud fue bueno o muy bueno y el 32% opinó lo contrario.



Reprobado por no usar cubrebocas

Las personas también fueron consultadas sobre otros temas como la venta del avión presidencial y el uso del cubrbocas por parte del presidente.



El 45% dijo tener una opinión mala o muy mala sobre la venta del avión presidencial; el 49% tiene una opinión buena o muy buena sobre las giras del presidente pese a la pandemia, y el 71% consideró como malo o muy malo que el presidente prefiera no usar cubrebocas, es decir, 7 de cada 10 personas.



En cuanto a las conferencias del gobierno federal, el 53% dio un opinión buena o muy buena de la que se ofrece a las 7 de la noche sobre el COVID-19, y el 49% dijo lo mismo sobre las mañaneras de López Obrador.



Como sucede desde abril pasado, la mayoría de las personas consultadas (40%) contestó que el mayor problema de México es el COVID-19.



En segundo lugar se encuentra la economía y el desempleo con 25%, y en tercera posición la inseguridad pública con 21%.



Al ser cuestionados sobre el crimen organizado, el 68% de las personas dijo que es un tema que le preocupa mucho, el 71% señaló que la situación en este rubro está fuera de control.



Solo el 22% de las personas cree que el gobierno tiene las cosas bajo control y el 72% opinó que el gobierno debería tratar este asunto ’con balazos, capturando y castigando a los criminales’.



Con información de El Financiero.