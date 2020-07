Aprobó el Cabildo nuevos lineamientos por reinicio de actividades turísticas en Acapulco

El cuerpo edilicio de Acapulco aprobó la tarde-noche de este miércoles los lineamientos para la aplicación de protocolos en materia de prevención y protección ante la emergencia por COVID-19, para su aplicación estricta en el reinicio de actividades del sector turístico en fase naranja del semáforo epidemiológico.



En sesión virtual, los integrantes del Cabildo plural analizaron además la propuesta de reforma al reglamento de Turismo para incluir la aplicación de los protocolos sanitarios y sanciones por violación a los mismos, al respecto, la presidenta municipal Adela Román Ocampo dijo en entrevista que se turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Salud, Gobernación y Turismo.



Una de las medidas de observancia general en todos los establecimientos comerciales y de servicios es el uso de cubrebocas, desinfección de manos con agua y jabón o gel antibacterial. En el caso de las playas, no se va a permitir la instalación de sillas, toldos ni mesas, en consecuencia, los restaurantes deberán servir los alimentos dentro de sus instalaciones.



Román Ocampo dijo con firmeza que habrá sanciones a los prestadores de servicios que desacaten las medidas sanitarias y preventivas establecidas mediante el decreto establecido en coordinación interinstitucional por los tres niveles de gobierno, con la finalidad de frenar más contagios y evitar un rebrote del nuevo Coronavirus que representaría un retroceso a la fase roja de riesgo epidemiológico.



’Yo fui muy clara con los turisteros (en reuniones previas que sostuvieron de manera virtual) y les dije que no vamos a permitir o solapar que hagan cosas que están prohibidas, porque de lo contrario nos van a obligar a cerrar las playas nuevamente’, comentó la alcaldesa porteña.



Las medidas preventivas ante la emergencia sanitaria deben ser observadas y aplicadas por todos, por ello, la presidenta Adela Román llamó a la conciencia de los acapulqueños, visitantes y prestadores de servicios para no relajar las medidas de contención y contribuir a frenar los contagios, al advertir que las estadísticas de martes a miércoles registraron un récord con 220 nuevos casos de personas infectadas.