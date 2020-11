Aprobó el IEPC protocolo sanitario para precampañas y campañas; negó registro a Jorge Camacho para ser candidato independiente a gobernador

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 10 noviembre, 2020.-El ex diputado local panista Jorge Camacho Peñaloza fue rechazado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para participar como aspirante a candidato independiente a gobernador, al incumplir 3 de los requisitos que estableció la convocatoria. En cambio, el Consejo General del IEPC aprobó la participación de Daniel Campos Carballido y de Héctor Manuel Popoca Boone como aspirantes a candidatos independientes en la referida elección constitucional.

Asimismo, el órgano electoral aprobó el protocolo de seguridad sanitaria que recomendó a los partidos políticos, a los actores políticos y candidatos, y a quienes buscarán apoyos ciudadanos para ser candidatos independientes, para que los apliquen para evitar contagios de coronavirus covid-19 en los periodos de precampaña y campaña de las elecciones de gobernador, ayuntamientos y diputados locales.

En sesión virtual celebrada esta noche, el Consejo General del IEPC aprobó la manifestación de intención que presentó el ciudadano Daniel Campos Carballido, para buscar los apoyos ciudadanos para adquirir la calidad de candidato independiente a gobernador del estado.

También aprobó, pero de manera condicionada, la manifestación de intención que presentó el ciudadano Héctor Manuel Popoca Boone para buscar los apoyos ciudadanos para participar como candidato independiente en la elección de gobernador del estado.

La aprobación condicionada para expedirle la constancia a Héctor Manuel Popoca, se debió a que no ha cumplido con todos los requisitos que estableció la convocatoria, pero acreditó que los documentos faltantes están en trámite.

En la sesión, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no aprobó la manifestación de intención para participar como candidato independiente en la elección de gobernador que presentó el ex diputado local por el Partido Acción Nacional, Jorge Camacho Peñaloza, porque no cumplió 3 de los requisitos que estableció la convocatoria.

Además, este ciudadano incumplió con la obligación que tuvo de presentar de manera física ante el órgano electoral, los documentos que estableció la convocatoria.

El IEPC dio a conocer que le dio un plazo de 48 horas a Jorge Camacho para subsanar los requisitos incumplidos, con notificación personal en un domicilio que dio de la capital del estado. Al no dar respuesta se dio por no presentada la manifestación de intención que presentó para buscar la candidatura independiente al cargo de gobernador del estado.

El consejero electoral Edmar León García, recordó que el 6 de noviembre venció el plazo para que los ciudadanos interesados en la candidatura independiente al cargo de gobernador, presentaran la manifestación de intención vía correo electrónico y los documentos que estableció la convocatoria, y después de manera física.

Los 2 ciudadanos que cumplieron los requisitos contarán con un periodo de 60 días que comprenderán del 10 de noviembre de este año al 8 de enero de 2021, para buscar los apoyos ciudadanos para lograr la candidatura independiente a gobernador.

En la misma sesión los consejeros electorales aprobaron los lineamientos a los que se deberá sujetar la renta de inmuebles que serán habilitados como sedes de los 28 Consejos Distritales Electorales que serán instalados el 25 de este mes, que entre otras cosas deberán tener condiciones adecuadas para el desarrollo de los trabajos electorales.

Los consejeros también aprobaron la convocatoria para concursar 84 plazas de analista de informática, analista jurídico y analista de organización electoral para los 28 Consejos Distritales Electorales.

Entre las medidas de seguridad sanitaria que se deberán tomar para el desarrollo de las actividades, destacan el uso obligatorio y permanente de cubrebocas, el uso de lentes o caretas para la protección ocular y facial y el uso de guantes de látex desechables.

En los lugares en los que se lleven a cabo los eventos se debe realizar limpieza con agua y jabón del entorno y de las superficies, es necesario realizar procesos de desinfección. En estos espacios se debe contar con artículos de higiene en sanitarios y servicio de agua potable; así como jabón antibacterial, alcohol en gel y toallas de papel para el secado de manos.

Se debe respetar la sana distancia y colocar un filtro de supervisión sanitaria en la entrada de cada lugar, con el propósito de aplicar gel antibacterial y tomar la temperatura corporal.

La vigencia del protocolo de seguridad sanitaria estará determinada por los acuerdos que emita el gobierno federal y estatal, y en su caso el IEPC en atención a la evolución de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2.