Aprobó el Senado consulta de AMLO para investigar a ex presidentes

CIUDAD DE MÉXICO, A 7 de Octubre.- El Senado de la República aprobó en lo general la consulta popular que presentó el presidente de la República ’para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos’, mejor conocida como ’consulta contra expresidentes’.





Durante la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular para expedir la convocatoria correspondiente, los senadores de oposición (PAN, PRD, PRI y MC) coincidieron en señalar que la pregunta es distinta a la que inicialmente propuso el presidente de la República, por lo tanto, es inconstitucional.



Sin embargo, para los senadores de Morena, PT, PVEM y Encuentro Social fue histórica la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para llevar a cabo la consulta popular.



El senador por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, contundente recordó que de la carta que envió al presidente de la República, advirtiéndole ’del sinsentido de su propuesta de someter la justicia a una consulta popular’: La justicia no se consulta, la justicia se aplica, acotó.



Sin embargo, Dante Delgado puntualizó que lo que hizo el presidente fue montar un ’circo mediático con el objetivo de agraviar, intimidar y coaccionar a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación’. Eso, aquí y en cualquier parte, eso es un atropello a la división de poderes y un síntoma de autocracia, acusó.



El panista Damián Zepeda Vidales enfatizó que el debate sobre la absurda consulta que presentó el presidente López Obrador, ’pinta de cuerpo entero la tragedia que tenemos con el gobierno de Morena en México, un Poder Ejecutivo que ha fracasado en darle resultados a los mexicanos y que sólo piensa en temas electorales’.



Beatriz Paredes Rangel, del PRI, refutó que la iniciativa presidencial fue declarada constitucional, a pesar de la afectación del principio de presunción de inocencia y de sujetar la investigación de presuntos hechos delictivos a una decisión plebiscitaria.





Rocío Abreu, de Morena, manifestó que cómo no alzar la voz ante el endeudamiento que ha sufrido nuestro país en los últimos gobiernos del PAN y el PRI.



Al respecto, detalló: Ernesto Zedillo ha dejado 2 billones de deuda; Vicente Fox, 3.1 billones de deuda; Felipe Calderón, 5.89 billones; Enrique Peña Nieto heredó a la presente administración un adeudo de 9.93 billones de pesos, lo que representa un endeudamiento de 79 mil 597 pesos por cada mexicano.’ Estamos endeudados aun hasta los que no han nacido’.



Aprobado el proyecto de decreto, continúa la discusión del tema en lo particular.