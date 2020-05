Aprovecha Héctor Aguirre contingencia por COVID-19 para no bajar la guardia y continuar con ejercicios

• Espera que respeten los lugares de selección nacional rumbo al preolímpico.



Zinacantepec, Estado de México, .- Sin descuidar el entrenamiento físico y táctico, el púgil mexiquense Héctor Octavio Aguirre Martínez, señaló que se encuentra tranquilo durante la cuarentena, disfrutando de su casa y el tiempo con su familia, aunque sin bajar la guardia en sus entrenamientos.



Previo al arranque de la contingencia por COVID-19, en México, el boxeador se encontraba concentrado con la selección nacional, para acudir al Torneo Preolímpico, donde su objetivo era acceder al boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio, en la división de 75 kilogramos.



’Me siento muy bien, creo que ya me hacía falta un descanso, era mucho tiempo que no estaba en casa y lo estoy disfrutando con mi familia, no se me está haciendo pesada la cuarentena, estoy muy a gusto y, obvio, entrenando con lo que nos mandan del Comité Olímpico Mexicano y aquí con mi entrenador del Estado de México’, expresó Aguirre.



A pesar de su buen ánimo, Héctor confesó que cuando se enteró, primero de la cancelación de su evento selectivo y posteriormente la postergación de la magna justa, fue duro, porque para ganarse su lugar en la selección nacional preolímpica el camino fue difícil, con filtros complicados, en los que encaró torneos y campamentos, pero está consiente que es por un problema mayor.



El púgil de Zinacantepec señaló que el preolímpico está previsto para los meses de febrero y marzo, pero que la Federación Mexicana de Boxeo, aún no les ha indicado si mantendrán a los boxeadores que estaban en la selección nacional o realizaran otro proceso.



’Tenemos comunicación con la Federación, hasta la fecha no nos han dicho nada de eso, yo pienso que tiene que respetar el lugar, no daría tiempo de hacer los nacionales, nosotros en noviembre y diciembre ya tendríamos que estar concentrados rumbo al preolímpico, que es en febrero y marzo, pienso que no daría tiempo de hacer otros nacionales, a lo mejor nos llegan a evaluar con algunas peleas, pero una evaluación nada más’, comentó.



Mientras tanto, él continúa trabajando con el plan de entrenamiento que le envían los entrenadores de la Federación y con Carlos Enrique Duarte Contreras, entrenador del Estado de México, quien lo formó.



’Es parte de la familia, llevamos años de conocerlo y él se toma su tiempo, también con los profesionales, no descuida a nadie’, recalcó.



Acerca del trabajo que realiza en casa, informó de que además del contacto con los entrenadores, tiene seguimiento del grupo multidisciplinario de la selección nacional, como con el nutriólogo y el psicólogo.



’Entrenar sólo no es lo mismo, no tengo con quien hacer sparring, pero tengo que seguir echándole ganas, no perder esas ganas para cuando entrenamos a la forma deportiva podamos tener mejor estado físico, previo a la competencia’, afirmó.



Finalmente, Aguirre manifestó que la cuarentena no ha afectado su peso, que siempre se mantiene en su división y que durante este tiempo también se está cuidando, corriendo por las mañanas y por las tardes cuando entrena en un gimnasio que tiene en su casa, donde hace bastante calor, lo que lo ayuda a sudar.