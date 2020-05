Aprovechemos la lectura, de todo tipo

Con infinita pena conocimos que el día primero de mayo, a las 7 horas, de un infarto falleció el espléndido periodista, poeta, maestro de muchos, amigo de todos, don Mario Andrés Campa Landeros.

Escritor de siete libros deja en el último ’Verdaderos Maestros del Periodismo’.

Una amorosa dedicatoria que transcribimos:

’Con todo mi cariño para mi esposa Estela que me entregó no solo su amor, sino su vida a través de mis dos hermosas hijas: Marion y Laura y mis nietos Brandon, Leslie, Ariel Nathalie y Samanta’

Y un mensaje a los jóvenes que sirven a los medios, todos, de comunicación.

’El auténtico periodista es el que se forja en la fragua de la experiencia, la teoría y el ejemplo de aquellos que fueron denominados como las ’vacas sagradas’.

Su misión es tan sublime que la verdad en sus manos es mística y debe ser el espejo de honestidad, capacidad, rectitud, decencia y trabajo’

Nada más cierto, querido cofrade y autor, hasta el viernes pasado, de su valiente columna ’Cosas veremos, Chonito’.

Solo te adelantaste a todos. Nosotros en tu honor, seguimos con el tema de la lectura.

Adelantamos que la literatura en español hace referencia a las obras de escritores en español proveniente de los países hispanohablantes.

Se caracteriza por la tendencia al realismo y tiene diversos géneros como por ejemplo el romance, la poesía, los libros de caballerías, la novela sentimental, entre otros. Y de texto

Cabe destacar que las obras literarias en español son una de las más leídas a nivel mundial e inclusive han sido traducidas a una gran variedad de idiomas.

Poco más de la mitad de la población lectora en México declaró tener en su infancia libros diferentes a los de texto en casa y que veía a sus padres o tutores leer.

De la población que recibió estímulos en la escuela primaria durante la infancia para leer, a ocho de cada diez le pidieron comentar o exponer lo leído.

Siete de cada diez eran incentivados a leer.

Seis de cada diez eran invitado a asistir a bibliotecas, y a seis de cada diez se le solicitaba leer otros libros además de los de texto.

Cuatro de cada diez personas de 18 y más años de edad declararon haber leído al menos un libro en los últimos 12 meses.

La población lectora de libros y de revistas mencionó como principal motivo el entretenimiento, mientras que la lectora de periódicos lo hace más por interés en la cultura general.

Los principales motivos para no leer fueron: falta de tiempo y falta de interés, motivación o gusto por la lectura.

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentamos los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2020.

El objetivo de este programa, que se levanta desde 2015, es contar con información sobre el comportamiento lector, características de la lectura y expresiones sociales de la misma, y proporciona una perspectiva de esta práctica en la población adulta lo que permite enfocar los esfuerzos para el fomento a la lectura.

Siete de cada diez personas de 18 años y más, lee libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de Internet, foros o blogs.

En 2016 la proporción fue ocho de cada diez.

La población lectora de los materiales del MOLEC se incrementa conforme el nivel de estudios. El grupo de escolaridad que más declaró leer (90.4%) es el que cuenta con al menos un grado de educación superior.

El principal motivo para la lectura de libros fue por entretenimiento (38.7%), por trabajo o estudio (27.1%) o por cultura general (con 25.5 por ciento).

Los motivos principales de la población lectora de revistas fueron por entretenimiento (55.1%), mientras que la lectura de periódicos se asoció más al interés por la cultura general, con 63.8 por ciento.

Por sexo según tipo de material de lectura, 43.8% de las mujeres declararon que en los últimos doce meses leyeron algún libro y 34.6% una revista, porcentajes superiores a los declarados por los hombres. Cuatro de cada diez hombres y dos de cada diez mujeres declararon leer periódicos.

A mayor nivel de escolaridad la duración promedio de la sesión de lectura se incrementa: las personas con al menos un grado de educación superior leen un promedio de 49 minutos mientras que las personas sin educación básica terminada registran 34 minutos por sesión.

Más de la mitad de la población de 18 y más años de edad lectora de materiales considera que comprende la mayor parte de lo que lee y casi una cuarta parte comprende toda su lectura.

El 46% de la población de 18 y más años lectora declaró que acostumbra consultar otros materiales (diccionario, enciclopedia, Internet, etcétera), para buscar información adicional sobre la lectura.

Poco más de la mitad de la población lectora declaró tener en su infancia libros diferentes a los de texto en casa y que veía a sus padres o tutores leer.

De la población que recibió estímulos en la escuela primaria durante la infancia para leer, a ocho de cada diez le pidieron comentar o exponer lo leído.

Siete de cada diez eran incentivado a leer. Seis de cada diez eran invitado a asistir a bibliotecas.

Y a seis de cada diez se le solicitaba leer otros libros además de los de texto.

