Aprueba cabildo establecer medidas para prevenir la propagación del coronavirus en Nezahualcóyotl

Con la finalidad de preservar la salud de la población y de los servidores públicos municipales, en estricto apego a las políticas y planes de contingencia que ha emitido la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a la propagación y evitar contagios derivados de la pandemia declarada, el Cabildo de Nezahualcóyotl aprobó establecer diversas medidas para prevenir la trasmisión del Coronavirus COVID-19, entre las que destacan que los propietarios de unidades económicas, puestos fijos y semifijos o prestadores de servicios que lleven a cabo sus actividades comerciales en la vía pública, así como locales de mercados públicos, tianguistas, transportistas, establezcan de manera obligatoria medidas preventivas de salud, así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.



El presidente municipal precisó que, entre las medidas a establecer en comercios, mercados y tianguis, se encuentran aumentar la limpieza e higiene para la operación de sus actividades comerciales o la prestación de sus servicios al interior y exterior de sus unidades económicas, locales, puestos fijos, semifijos y vehículos, así como desinfectar de manera frecuente los mobiliarios, equipos, utensilios y áreas de uso común, además de realizar constantemente el lavado de manos e implementar el uso de gel antibacterial, jabón, cloro, papel higiénico, cubre bocas y guantes, de manera extensiva a sus trabajadores, usuarios y/o los clientes, al igual que difundir en sus establecimientos las medidas preventivas de limpieza e higiene para evitar la propagación del COVID-19.



Subrayó que, en caso de ser omisos a las recomendaciones descriptivas más no limitativas, serán responsables de los daños y/o perjuicios que pudiesen ocasionar conforme a la legislación aplicable en la materia.







Indicó que el Cabildo también aprobó la suspensión temporal de permisos para la instalación y operación de ferias de juegos mecánicos, permisos para llevar a cabo fiestas familiares en la vía pública, así como autorizaciones para realizar eventos de cualquier índole en explanadas, auditorios, salones y cualquier otro espacio que concentre multitudes de personas.



De la Rosa García destacó que otra de las medidas aprobadas es el promover el consumo de productos en los pequeños y medianos establecimientos comerciales ubicados dentro de Neza, a fin de apoyar la economía local, entre ellos las tiendas de abarrotes, panaderías, farmacias, verdulerías, carnicerías, tortillerías, así como locales ubicados dentro de los mercados públicos, entre otros.



Aseguró que el acuerdo de Cabildo contempla ampliar el plazo hasta el 30 de junio del año 2020, para que los propietarios de los establecimientos comerciales ingresen a la ventanilla única el expediente para tramitar, regularizar o refrendar su licencia de funcionamiento de sus unidades económicas, así como la autorización para que con cargo al Fondo Municipal de Desastres y Contingencias de Nezahualcóyotl que fue creado mediante acuerdo número 107 de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de cabildo de fecha tres de octubre del año dos mil diecinueve, se cubran las erogaciones que se deriven para la prevención y atención del COVID-19, realizando en caso de ser necesario la revolvencia del mismo hasta en un 100% adicional.



Otro tema aprobado, enfatizó Juan Hugo de la Rosa fue la adquisición de tres ambulancias, con los insumos necesarios para atender de manera pronta los posibles casos que pudieran presentarse, así como la contratación de servicios médicos y/o personal calificado en caso de ser necesario para atender la contingencia ocasionada por el COVID-19.







De igual forma, el edil informó que se aprobó coadyuvar con dependencias federales y estatales para en caso de ser necesario canalizar a las dependencias respectivas a las personas que se vean contagiadas con el COVID-19, asistir a las reuniones para la capacitación y seguimiento de las recomendaciones que en su caso emita la autoridad federal competente en la prevención y atención de esta pandemia mundial, suspender la celebración de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos a fin de evitar conglomeraciones, que se realicen en los recintos y/o instalaciones públicas municipales, así como la suspensión temporal presencial de los cursos de preparación para el examen de Asignación al Nivel Medio Superior (COMIPEMS) que imparte el Gobierno Municipal.







Manifestó que, pese a las repercusiones económicas y sociales que pudieran conllevar este tipo de medidas, la determinación es fundamental para finalmente prevenir o en su caso contener un brote de la enfermedad en el municipio, el cual destacó, es el más densamente poblado del país y del mundo con 17 mil habitantes por kilómetro cuadrado, dato que obliga al gobierno municipal a tomar medidas, pues de no nacerlo y actuar de manera omisa se pondría en riesgo la salud y el bienestar de la población.







Por otra parte, el alcalde señaló que policías municipales, elementos de rescate municipal y servidores públicos están siendo capacitados para la atención y en su caso canalización de casos sospechosos de infección de COVID 19 por epidemiólogos y funcionarios de la Jurisdicción Sanitaria de Nezahualcóyotl, con quienes reiteró se está trabajando de manera conjunta para brindar una pronta atención si fuera el caso, aunque, puntualizó, al momento no se ha registrado ningún contagio en la ciudad, por lo que puso a disposición de la población el número telefónico 57434343 para orientación y asesoría.







Por último el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García llamó a la población a llevar a cabo actividades al interior de sus hogares, velando en todo momento por la convivencia intrafamiliar y dijo que para evitar el alarmismo y el pánico, se desarrolla una campaña informativa en la que se indica a la población las acciones preventivas ante el Coronavirus COVID 19 e incluso cómo actuar ante un posible caso de contagio, así como reforzar las medidas higiénicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.