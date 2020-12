Aprueba Cabildo que Adela Román Ocampo se separe temporalmente de la alcaldía porteña

Ediles de las diferentes fracciones políticas aprobaron por mayoría de votos la licencia temporal que solicitó la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, para separarse del cargo y sus funciones por el periodo comprendido del 22 al 31 de diciembre.



Durante la Onceava Sesión Extraordinaria de Cabildo, correspondiente al año 2020 y como punto único, la primera edil solicitó permiso para ausentarse 10 días y poder ejercer a plenitud sus derechos político electorales en el presente proceso electoral para la renovación de gubernatura del estado.



La presidenta constitucional precisó que será el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, quien atenderá las responsabilidades del Despacho de la Presidencia Municipal durante su ausencia.



Román Ocampo destacó que Acapulco no quedará desprotegido en esta temporada decembrina, pues se han acordado operativos coordinados con los tres órdenes de Gobierno para atender la ciudad, además destacó que su permiso es temporal y no le impide atender algún problema grave que enfrente el puerto.



"El hecho de que yo pida permiso, licencia por 10 días naturales sin derecho a salario, eso no me impide participar en cualquier situación que se pudiera ofrecer en el municipio. El secretario General se haría cargo de las funciones, Acapulco está por sobre todas las cosas", destacó Román Ocampo y dejó abierta la posibilidad de ampliar el permiso, si las condiciones lo ameritan, para participar en la definición final del candidato o la candidata de Morena en Guerrero.



Reiteró que durante la temporada decembrina, el Gobierno de Acapulco intensificará los operativos para prevenir contagios de COVID-19, seguirán los recorridos por parte de las dependencias municipales para hacer respetar los lineamientos establecidos, horarios, afluencia y protocolos en hoteles, restaurantes, centros comerciales, bares y centros nocturnos.



Al concluir la sesión, la alcaldesa ofreció una conferencia de prensa para informar a la sociedad acapulqueña su decisión y sus aspiraciones, donde aclaró que sus actividades partidistas no le costarán al municipio.