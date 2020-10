Aprueba Concejo de Pachuca bachear lo que no hizo Yoli Tellería todo este año

Ésta semana iniciará la primera fase del Programa de Bacheo, con una inversión de 6 millones de pesos, los cuales serán empleados para intervenir 30 mil metros cuadrados, es decir, más de lo que hizo la administración panista saliente el presente ejercicio donde no ejecutó un peso, informó el Concejo municipal de Pachuca.



El Concejo Municipal de Pachuca implementará actividades que coordinará la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, recursos que en su mayoría provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y que serán ejercidos hasta el 15 de diciembre.



Comenzarán su primera fase en avenida universidad en la zona oriente del municipio, así como en la avenida 2 de la colonia Plutarco Elías Calles.



Otro de los anuncios que empleó el Concejo Municipal Interino, es que durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Planeación Para el Desarrollo Municipal, se confirmó la inversión de 31 millones 710 mil 833 pesos que permitirá realizar 21 acciones en beneficio de 3 mil 849 habitantes integrados en 697 hogares.



La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad detalló que se contemplan 4 acciones de drenaje sanitario, 2 de red de agua potable, 2 de red de energía eléctrica, y 11 de pavimentación de concreto hidráulico y una de guarniciones y banquetas.



De este modo las colonias que se beneficiarán con la ampliación de drenaje sanitario son El Huixmí, Monte Carmelo, Cerro de Guadalupe y Campo de Tiro II, con el que se trata de construir mil 666.5 metros lineales en beneficio de 310 habitantes. Las colonias Santa Gertrudis y Campo de Tiro II verán ampliada en poco más de 900 metros lineales su red de agua potable, en tanto las acciones de energía eléctrica apoyarán a Valle del Palmar, Rojo Gómez y Ampliación Santa Gertrudis.



La pavimentación hidráulica beneficiará a Valle del Palmar, Nopalcalco, Monte Carmelo, Matilde, Santa Cruz Nopancalco, Municipio Libre y Ampliación El Palmar con poco más de tres mil 200 metros lineales, en beneficio de 2 mil 674 habitantes de 462 hogares. En este rubro la inversión alcanza casi los 27 millones de pesos.



Finalmente, de guarniciones y banquetas son mil 157 metros cuadrados en apoyo a más de 300 habitantes de Ampliación El Palmar y avenida El Cerezo.



Cabe mencionar que durante la gestión de Yolanda Tellería Beltrán el Presupuesto de Egresos para este año destinó 22 millones de pesos para el bacheo de las calles, acción que no realizaron. El Concejo Municipal afirmó que no dejaron recursos para bachear en los próximos meses. Con información de Alan Jiménez | QUADRATÍN