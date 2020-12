Aprueba Congreso la creación de Comisión de seguimiento a la problemática en Ayutla de los Libres

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 16 de diciembre del 2020.- El Congreso del Estado aprobó la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento e intervenir de manera oportuna en la problemática que existe en el municipio de Ayutla de los Libres, ante presuntas irregularidades cometidas por la administración municipal comunitaria.

Lo anterior, a propuesta del diputado Alfredo Sánchez Esquivel (Morena), quien manifestó que el pasado 12 de noviembre de este año los representantes de la Casa de los Pueblos, Longino Julio Hernández Campos y Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, presidente y síndica, notificaron la destitución del tesorero Isidro Remigio Cantú.

Expuso, asimismo, que diversas voces en dicho municipio expresan y protestan por la forma en que están llevando el gobierno, comentarios en su mayoría negativos hacia la actual administración municipal, y que los legisladores constaron el descontento social el 1 de marzo pasado, donde alrededor de 200 habitantes se manifestaron en contra de los integrantes de la Casa de los Pueblos.

El legislador comentó que el 26 de noviembre lo citaron para dar fe de una asamblea en una comunidad de Ayutla que finalmente no se realizó, pero donde varios ciudadanos denunciaron irregularidades en el manejo de los recursos en la Casa de los Pueblos, y le solicitaron que trajera al Congreso la denuncias por recursos públicos que no fueron manejados de manera transparente, pidiendo que se haga algo al respecto.

Agregó que también solicitaron se haga una auditoría por parte de la Auditoría Superior del Estado. Ante ello, manifestó que al consultar con el auditor, se le informó que de los recursos del 2018 y 2019, por más de 357 millones de pesos, sólo se han comprobado 21 millones, y de más de 73 millones de nómina no se ha comprobado un solo peso.

’Aunado a ello, y ante algo más grave como el asesinato de la contralora de dicho municipio’, el diputado pidió la intervención del Poder Legislativo para que actúe e intervenga, con absoluto respeto a las autonomías, y se cree una Comisión de diputados que pida a los coordinadores una explicación de lo que está pasando, dado que lo que ha ocurrido ’golpea el tema que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, que tienen que emitir estos poderes.

Intervino para razonar su voto en contra de este acuerdo el diputado Aristóteles Tito Arroyo, refiriendo que la propuesta presentada es ’inconstitucional’ porque los pueblos y comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres, bajo su propio sistema normativo, e intervenir en las problemáticas internas vulnera este esquema.



Dictámenes

En una segunda sesión, las y los diputados aprobaron el dictamen para abrogar el Decreto número 13 que crea el Régimen Estatal de Protección Social de Salud en Guerrero (Repssg) como organismo público descentralizado.

También donde se concedió licencia por tiempo indefinido a Esteban Cárdenas Santana a cargo y funciones de presidente municipal de Petatlán; Ofelia Flores Gálvez, como síndica procuradora del municipio de Acatepec, y de Jesús Rafael Salgado Carachure, Juan Carlos Téllez Reyes, Violeta Sánchez y Víctor Aguirre Alcaide como regidores de los municipios de Chilpancingo, Atoyac de Álvarez, Quechultenango y Acapulco, respectivamente, así como la renuncia de Axcel Muñiz Delgado como regidor del municipio de Huamuxtitlán.





00o00