Aprueba el Consejo Universitario creación de la preparatoria No. 48 en La Venta

Por unanimidad, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero aprobó la creación de la Escuela Preparatoria No. 48 en el poblado de la Venta en Acapulco, con ello la preparatoria popular, ’Digna Ochoa’ pasó a formar parte de la UAGro para hacer justicia laboral a sus trabajadores y dar seguridad académica a los estudiantes.



En sesión virtual por la pandemia, el máximo órgano de gobierno también aprobó la convocatoria para designar al Contralor General de la Universidad Autónoma de Guerrero por el periodo 2021-2025, así como el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 que se presentará ante las autoridades federales y estatales, y puesto a consideración de los diputados federales y locales.



Sobre la preparatoria No. 48, el rector Javier Saldaña Almazán afirmó que con la aprobación del pleno, ’estaremos dando certidumbre laboral a todos los trabajadores que le han puesto mucho empeño para sacar adelante la preparatoria y esto habla del gran compromiso que tenemos los universitarios con la población más humilde del estado de Guerrero’.



Por otra parte, en asuntos generales, el Coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros informó que por instrucciones del rector, se formó una comisión que ya atendió a los grupos de manifestantes de Acapulco, conformado por jóvenes que no lograron aprobar el examen CENEVAL y piden ingresar a carreras del área de la salud.



Arrellano Cisneros notificó al pleno que existen 3 grupos distintos conformados por diversos liderazgos; el primer grupo que protestó en la Facultad de Medicina, dijo que ya fueron atendidos, que les recibieron una lista de 28 estudiantes y revisarán casos por caso, en especial sus puntajes obtenidos en el examen.



El Coordinador de la Zona Sur afirmó que con este grupo se llegó a un acuerdo con los padres de familia y en caso de ratificar que no obtuvieron el puntaje necesario, la UAGro les ofrecerá una segunda opción de estudio donde sí tenga matrícula disponible para recibirlos.



Sin embargo, sobre los manifestantes apostados en La Diana Cazadora y las escalinatas del Ayuntamiento, Arellano Cisneros informó que los jóvenes se negaron a reunirse con la comisión universitaria y no entregaron lista de aspirantes que deseaban corroborar los resultado de su examen CENEVAL.