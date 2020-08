Aprueba IEEH reanudación de proceso electoral en Hidalgo pese amenazas de Morena de no participar en el proceso electoral.

Pese a las amenazas de Morena Hidalgo de no participar en el profeso electoral, en sesiòn extraordinaria virtual los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aprobaron el acuerdo por el que se actividades para reanudar el proceso electoral para la elección de 84 presidentes municipales que hace 4 meses entró a receso a causa de la pandemia por Covid 19 así como la modificación del Calendario Electoral.

Esto pese a las amenazas de Luis Enrique Cadenà, y Andrés Caballero Cerón, secretario de organización y presidente del Consejo General de Morena, respectivamente de que dicho partido evalua no participar en el proceso electoral supuestamente para no exponer a la ciudadanía a sufrir un contagio por Covid 19.

En el acuerdo al caldendario modificado por el Consejo General del IEEH se prevé que el reinicio de los procesos internos de los partidos para seleccionar a sus candidatos sea hasta el 12 de agosto.

Del 14 al 19 de agosto serà el registro de planillas de candidatos ante el IEEH;

Los funcionarios publicos que aspìren a la candidatura a algun cargo de elecciòn popular tienen hasta el 19 de agosto para hacerlo. El IEEH tendrá hasta el 4 de septiembre para aprobar o negar candidaturas.

El nicio y termino de campañas proselitistas será entre el 5 de septiembre -fecha en que termina la gestión de los alcaldes en funciones y en que de manera temporal asumirán los Consejos Municipales -hasta el 14 de octubre.

Los tres dias siguientes serán de vigilia electoral en que todos los actos proselitistas deberàn cesar para luego dar paso al día de la jornada electoral del 18 de octubre.El dìa 21 de ese mismo mes iniciaràn los computos de casillas en cada uno de los 84 Consejos Municipales del organo electoral.

Será al Congreso de Hidalgo al que le corresponderá definir una fecha, a partir del 15 de diciembre , para que los alcaldes electos asuman el cargo.

Ante esto, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), a través de su representante, expresó su oposición a la reanudación del proceso electoral y solicitó al IEEH que haga una consulta directa al Consejo de Salubridad General respecto al tema de salud.

Alejandro Olvera Mota representante de Morena ante el IEEH e identificado con la facción del Grupo Universidad en sus dos intervenciones insistió en que el organo electoral consultara al Consejo de Salubridad General la viabilidad de realizar la elección bajo el argumento de la pandemia por el Covid 19

’No vemos las condiciones de salud para ir a un proceso electoral, existe un virus que se llama COVID-19 (sic) que tiene al estado paralizado" y agregó que el PAN está politizando de forma "baja y vil" el que avalara la realización de la elección.

Ante esto, Rafael Sánchez Hernández ,representante del PAN le reviró al decirle que "no estamos lucrando ni haciendo nada negativo en contra de la ciudadanía hidalguese.Coincidio que salud y democracia pueden ir de la mano".

Y en cambio, reprochó que a pesar de que Morena exige la suspención de los comicios bajo el arguemento de proteger la salud, ese partido lucra politicamente al pretender "postergar de manera indefinida la elección para nombrar con su mayorìa (de diputados) en el Congreso Concejos Municipales a modo".

Cabe recordar que de acuerdo a la Constituciòn Política de Hidalgo, ante la falta de Presidentes Municipales electos se prevé que la administración de los 84 ayuntamientos recaiga de forma temporal en Concejos Municipales a partir del 5 de septiembre.

"Morena pretende mantener por un año en los gobiernos de esos municipios a personas que no han sido electas y que van a ser impuestas por su mayorìa en el Congreso".

Por esa razón , Rafael Sánchez pidió a Guillermina Vazquez , presidenta del IEEH a que "no ponga a consideración del pleno el acuerdo solicitado de Morena de consultar al Consejo de SAlud ya que fue puesto a votación en el pleno del Consejo Generral del Instituto Nacional Electoral y es ir en contra de una resolución de un organo superior al IEEH".

La consejera presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez aseguró que se garantizará a la ciudadanía que hay condiciones sanitarias para que pueda emitir su voto a través de las medidas de protección pertinentes.

y que ’se da por presentada la solicitud y analizaremos su procedencia para darle la respuesta formal correspondiente".

En conferencia de prensa virtual, al ser cuestionados sobre que consecuencias traería a Morena el no participar en los comicios, ante la amenaza de integrantes del Comité Estatal y Consejo de Morena de no inscribir candidatos bajo el argumento de dar prioridad a la salud, los consejeros del IEEH puntualizaron que según la ley , para obtener financiamiento publico los partidos deben al menos obtener o demostrar el 3 por ciento de votación.

En cuanto a los registros de candidaturas, a diferencia de comicios anteriores no serán multitudinarias y sòlo bastará con que los representantes de cada partido acudan con con acompañante a hacer los registros de los candidatos, para evitar contagios de Covid 19.

Finalmente, sobre los actos proselitistas se les pedirá a los candidatos que los hagan de forma virtual, por internet o en reuniones reducidas procurando realizar todas las medidas sanitarias correspondientes como uso de cubrebocas, y de gel antibacterial.

El día de la jornada electoral, los funcionarios del IEEH tendrán a su cargo el garantizar la sana distancia entre los votantes y repartir cubrebocas a los que no lo tuvieran, entre otras medidas.