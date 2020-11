Aprueba INE 3 de 3 en contra de violencia de género, donde evita que agresores de mujeres no podrán ser candidatos

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



La iniciativa establece que a partir de las elecciones de 2021 ya no será posible que personas con denuncia o historial de: violencia familiar o doméstica, delitos sexuales, contra la libertad sexual o intimidad corporal, así como deudores alimentarios accedan a cargos de elección popular.



El colectivo de Mujeres 50+1 en sus diferentes capítulos desde sus redes sociales oficiales, celebraron la aprobación de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género para las elecciones del 2021 y agradecieron a todos los consejeros que formaron parte de esta decisión.



En su artículo ’El Poder Feminista de la Iniciativa 3 de 3 contra la Violencia’ de Laura Lilian García, integrante del Colectivo de 50+1 Puebla, relato sobre su importancia e impacto, en el contexto del inicio del proceso electoral 2021.



El empoderamiento de las mujeres desde los colectivos, significa el reforzamiento de un proyecto feminista de trasformación social y político, que nos permite tomar posicionamientos en conjunto con una fuerza de promoción mediática y de responsabilidad política, que convierte a la acción feminista en institucionalizar propuestas que hoy son ley, como la Reforma Constitucional Paritaria, la Reforma de violencia política y La Ley Olimpia.



Aclaro que las colectivas y las organizaciones feministas, hoy dan apertura a nuevas propuestas de políticas públicas y legislativas, para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres. ’El colectivo 50 +1 al cual honrosamente pertenezco, dirigido por María Elena Orantes, -Nena Orantes-, es muestra de la apertura a la diversidad de estrategias feministas y de la construcción de una Agenda de género, que convoca a sumar por una justicia de género muy dinámica, social y política’.



La Iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género, que implica ’no más funcionarios en la esfera del poder’, que hayan vulnerado los derechos humanos, políticos y electorales de las mujeres, es una propuesta de Yndira Sandoval Sánchez, del colectivo Las Constituyentes, quien sostiene: ’Queremos que no haya ningún agresor, ningún acosador, ningún deudor de pensión alimenticia en los espacios de elección, de designaciones, de estructura ni en las convocatorias de espacios de tomas de decisiones’.



INE logra que ningún agresor de mujeres pueda ser candidato a un cargo de elección popular



Los partidos estarán obligados a negar candidaturas a quienes tengan historial de violencia de género, familiar, sexual o sean deudores alimenticios; consejeros piden no impugnar.



A partir de las elecciones del 2021, nadie que haya cometido violencia contra las mujeres, ya sea en el ámbito familiar, social o sexual o sean deudores alimentarios, podrán aparecer en la boleta.



El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los nuevos lineamientos para erradicar la violencia política de género que obliga a los partidos políticos a negar candidaturas a quienes tengan algún tipo de historial violento contra las mujeres en cualquier ámbito y al registrar a sus candidatos tendrán que presentar un 3 de 3 que así lo compruebe.



La consejera Carla Humphrey, presidenta de la comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, detalló que con estos nuevos lineamientos, también es obligación de los partidos políticos dar atención a denuncias de violencia política; promover, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres en sus documentos básicos; crear campañas con enfoque de género para la participación partidista.



Así como garantizar la igualdad al interior de los partidos con integración paritaria de órganos intrapartidarios; y que el financiamiento público, tiempos de radio y televisión, en el caso de las mujeres, sea obligatoriamente de al menos el 40 por ciento.



Este acuerdo impide que quienes aparezcan en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia en Razón de Género y no hayan perdido su derecho de elegibilidad en cuanto a un modo honesto de vivir puedan aspirar a cargos públicos.



’Es un paso muy importante lograr la 3 de 3 contra la violencia. No contar con antecedente de denuncia, investigación, procesamiento y en su caso no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica; no contar con antecedentes de denuncia, investigación y procesamiento en casos de delitos sexuales, contra la libertad sexual y la intimidad corporal; no estar inscritos o tener registro vigente como deudor alimentario’, señaló Humphrey al Diario Milenio.



Agregó que aunque en este momento se trata de una 3 de 3 firmada de buena fe y bajo protesta de decir verdad, el INE vigilará su cumplimiento en los hechos.



Es una propuesta de avanzada pues la violencia política de género persiste y los partidos no han llevado a los hechos la paridad, ya que de acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, más de la mitad de los padrones de los partidos está conformada por mujeres pero no figuran en los puestos de liderazgo.



Mientras que la integrante del Colectivo 50+1 capítulo Estado de México y Secretaria Particular Adjunta del H. Ayuntamiento de Coacalco Jessica Vega Álvarez, señaló que son excelentes noticias lo de #3de3VsViolencia, ’donde en las elecciones del 2021 se renovarán 21,368 cargos y habrá CERO TOLERANCIA contra conductas que violentan a las mujeres. No se postularán personas agresoras de mujeres, ya sea de tipo sexual, de género, familiar y deudores alimentarios’.



Con los lineamientos para prevenir la violencia política de género, los partidos deberán asegurar que las y los aspirantes a una candidatura no estén condenados o sancionados por:



1️⃣ Violencia familiar y/o doméstica



2️⃣ Delitos sexuales



3️⃣ Deudor alimentario



Los colectivos feministas definen la agenda de género, los movimientos de mujeres han logrado desde el derecho al voto hasta la paridad en todo, y la movilidad de acciones como la Iniciativa 3 de 3, tienen el compromiso de cerrar la brecha de género y lograr la igualdad salarial, así como empoderar a las mujeres, porque juntas son más poderosas.



