Aprueba Senado reforma para acceder a créditos de vivienda sin intermediarios.



La propuesta permitirá a las y los trabajadores acceder a sus ahorros de manera directa y garantizar su derecho a contar con una vivienda digna.



El Pleno del Senado de la República aprobó en unanimidad, con 88 votos en favor, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de crédito de vivienda.



El documento establece que los trabajadores podrán recibir directamente los créditos, sin intermediarios, para adquirir en propiedad suelo destinado a edificar su casa. Anteriormente, el crédito sólo podía ser usado para la compra de vivienda nueva o usada, construcción y remodelación de una residencia.



Las y los trabajadores podrán elegir de qué forma usará su crédito, disponiendo de manera directa esos recursos para erogarlos en la adquisición, construcción, ampliación o reparación de vivienda. Asimismo, los trámites se reducirán, ya que no se encontrarán obligadas u obligados a actuar a través de un intermediario.



Las personas trabajadoras que no estén activas tendrán la posibilidad de solicitar el préstamo, así como las independientes que no tengan patrón, pero que en algún momento estuvieron inscritos al Infonavit.



También, podrán acceder a un esquema de refinanciamiento de créditos a la vivienda que la persona tenga con otra institución financiera, esto con la finalidad da brindarle la posibilidad de conseguir mejores términos a los originalmente acordados y generar mayor liquidez.



Asimismo, estarán en condiciones de solicitar los créditos que puedan cubrir sin limitación ni necesidad de que sea en coparticipación.



La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, de la bancada de Morena, afirmó que la Cuarta Transformación ha convertido en derecho todo aquello que era considerado como un privilegio para los regímenes anteriores. Es hora de garantizar la vivienda para todas y todos los trabajadores mexicanos y acabar con el saqueo, la corrupción y la simulación, apuntó.



A su vez, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante de la bancada del PAN, dijo estar de acuerdo con esta propuesta ya que no se puede negar una vivienda digna a las trabajadoras y trabajadores. Señaló que aún falta mucho por perfeccionar, ya que las grandes ciudades tienen costos demasiado altos, los cuales impiden a muchas familias adquirir un ’pedazo de tierra’.



Luis David Ortiz Salinas, senador de MC, aseveró que lo que busca el gobierno es financiar la compra de terrenos, lo que hará que los desarrolladores vendan más terrenos, y las y los trabajadores batallarán más para autoconstruir. Además, afirmó que el gobierno no tendrá el control de la calidad de las construcciones y de la seguridad de las viviendas.



El proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.