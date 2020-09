Aprueban Comisiones legislativas iniciativa para reducir sindicaturas y regidurías

TOLUCA, Méx.- 21 septiembre 2020. A fin de mejorar la capacidad y eficiencia de los cabildos, además de erradicar prácticas inadecuadas y abusivas, las comisiones Electoral y Desarrollo Democrático y de Legislación y Administración Municipal aprobaron la iniciativa del senador por el Estado de México, Higinio Martínez Miranda, para reducir el número de sindicaturas y regidurías de los ayuntamientos, tanto de mayoría simple como de representación proporcional.



En los municipios que tengan hasta 50 mil habitantes, los ayuntamientos estarán integrados por un presidente municipal, un síndico y dos regidores electos por planilla, según el principio de mayoría relativa; además de dos regidores designados por el principio de representación proporcional.



Para el caso de los municipios con población de entre 50 mil hasta 150 mil habitantes, los ayuntamientos se integrarán por un presidente municipal, un sindico y cuatro regidores electos por planilla según el principio de mayoría relativa, así como dos regidores designados por el principio de representación proporcional.



En municipios con 150 mil a 500 mil habitantes, los ayuntamientos se integrarán por un presidente municipal, un síndico y cinco regidores electos por planilla según el principio de mayoría relativa, y tres regidores designados por el principio de representación proporcional.



En las localidades con población superior a 500 mil habitantes, se establece que los ayuntamientos contarán con un presidente, un síndico y seis regidores electos por planilla según el principio de mayoría relativa, así como por un sindico y cuatro regidores designados bajo el principio de representación proporcional.



El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Maurilio Hernández González (Morena), expresó que la institución del ayuntamiento se ha pervertido y se necesita un proceso de regeneración de las instituciones para una auténtica transformación que erradique el viejo régimen político, además descartó que se atente contra la democracia o se busque un asunto electoral y que para un estudio del monto a ahorrarse con la reducción se requiere de un ejercicio detallado de cada municipio, aunque compartió que del presupuesto de los municipios en promedio se destina el 80% al gasto corriente y solo el 20% a la inversión, servicios públicos y obra pública.



Sus compañeros de bancada, Faustino de la Cruz Pérez, Azucena Cisneros Coss y Nazario Gutiérrez Martínez manifestaron el respaldo a la iniciativa porque estimaron que la reducción implicaría un ahorro anual cercano a los mil 500 millones de pesos que se podrían destinar para atender el rezago de los municipios y del estado.



Expresaron que se mantiene firme el compromiso de llevar la austeridad a todos los rincones del país y la entidad no será la excepción y llamaron a fortalecer la representación efectiva; en tanto que el diputado Armando Bautista Gómez (PT) indicó que es necesario un golpe de timón para cambiar un modelo que no ha funcionado y que más regidores no solucionarán los problemas económicos de los municipios.



Las y los diputados Elba Aldana Duarte, de Morena; Ingrid Schemelensky Castro, Brenda Escamilla Sámano, José Antonio García García y Javier González Zepeda, del PAN; Omar Ortega Álvarez y Araceli Casasola Salazar, del PRD; y José Alberto Couttolenc Buentello y María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM, cuestionaron la propuesta porque argumentaron que el recorte atenta contra la democracia y la voz de las minorías, señalaron que no se cuenta con un estudio del ahorro y que hay otros rubros de donde se puede ahorrar.



El dictamen de la iniciativa, que plantea diversas reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral, ambos del Estado de México, en las que también se incluye la eliminación de comisiones permanentes, fue votado en contra por las legisladoras Elba Alda, Ingrid Schemelensky, Brenda Escamilla, Araceli Casasola y María Luisa Mendoza.



Durante la reunión en la que se discutió el dictamen de la iniciativa, encabezada por el diputado Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), presidente de la Comisión Electoral y Desarrollo Democrático, estuvieron presentes también los integrantes de la Jucopo Miguel Sámano Peralta (PRI), Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT) y Julieta Villalpando Riquelme (PES).