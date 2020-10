Aprueban diputados Acuerdo para el seguimiento de medidas de prevención contra el Covid-19 dentro de la sede legislativa

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 08 de octubre del 2020.- Diputados locales aprobaron el Acuerdo por el que se establecen las medidas de prevención para el control de contagios de Covid-19 al interior del Congreso del Estado, mismo que deberán observar tanto trabajadores como visitantes de la institución.

Al dar lectura a la propuesta de la Junta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Guadalupe González Suástegui recordó que el pasado 17 de marzo el Congreso aprobó un Acuerdo para establecer las medidas mínimas para reducir del riesgo de transmisión del Covid-19, como una medida preventiva y de mitigación que evitara la propagación del virus entre legisladores, trabajadores y demás ciudadanos que se atienden en el Poder Legislativo.

Abundó que el 21 de abril se aprobó también el Acuerdo para llevar a cabo de manera virtual las sesiones que sean consideradas pertinentes, atendiendo el ’Acuerdo por el que se Declara Como Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor a la Epidemia de Enfermedad Generada por Covid-19’.

En ese sentido, señaló que derivado de estos acuerdos y de las medidas establecidas por autoridades federales y estatales, la Junta de Coordinación Política, a través del área del Servicio Médico de la Subdirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos y la Contraloría Interna, se elaboró un documento para establecer las medidas que se tienen que implementar con el fin de privilegiar la salud y la vida de los trabajadores.

En este Acuerdo se establece que los titulares y/o encargados de los órganos administrativos y técnicos estarán coordinados permanente con el Comité de Seguimiento y Supervisión, así como con la Oficina de Servicio Médico; que la Subdirección de Recursos Materiales deberá realizar la desinfección de superficies diariamente antes de iniciar las actividades en las instalaciones del Congreso, en oficinas que se encuentren laborando y al concluir las labores del día.

Dicha Subdirección deberá realizar la sanitización y limpieza de todas las áreas e instalaciones por lo menos una vez a la semana antes de iniciar las actividades laborales y también los días de sesión, y la frecuencia de la limpieza y desinfección se determinará dependiendo del semáforo de riesgo epidemiológico, conforme a la normatividad emitida por las secretarías de Salud federal y estatal.

Entre otras cosas, los titulares y/o encargados de los órganos técnicos y administrativos, así como los trabajadores, deberán asegurar que no haya obstrucción ni apilamiento de materiales y equipo en las ventanas que obstruya la ventilación e iluminación natural de las áreas, y deberán cumplir con las acciones y procedimientos sanitarios que se establecen en estos lineamientos, en el ámbito de su respectiva competencia.

También establece que únicamente podrán ingresar al Salón de Plenos las y los diputados y el personal de apoyo de las secretarías del Congreso y de la Dirección de Comunicación, y a las sesiones de las comisiones podrán ingresar, además de las y los diputados, el personal de apoyo al trabajo de comisiones, y las y los asesores de cada diputado o diputada que sean estrictamente necesarios.

Entre las medidas de prevención están que los titulares y/o encargados de los órganos administrativos y técnicos, así como los trabajadores que se encuentren laborando, para su ingreso deberán cumplir obligatoria y permanentemente con el uso de mascarilla o cubre bocas, portar lentes de seguridad o careta, usar guantes, realizar lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, usar gel antibacterial, no escupir dentro de las instalaciones, no tocarse nariz, boca y ojos con las manos, no saludar de beso, mano o abrazo y guardar la sana distancia -de 1.5 a 2 metros-, tomando en consideración el espacio de su área de trabajo.

Estas medidas deberán aplicarlas también quienes asistan a las instalaciones del Congreso para la realización de algún trámite.

El acuerdo también prevé un Comité de Seguimiento y Supervisión que se encargará del seguimiento y vigilancia de la aplicación de las medidas de prevención para el control de contagio del COVID-19, a fin de garantizar la protección de la salud de los trabajadores, el cual estará integrado por la Comisión de Salud, cuyo presidente dirigirá el Comité; el secretario de Servicios Financieros y Administrativos será el secretario; el titular de la Oficina de Servicio Médico fungirá como secretario técnico, y como vocales los subdirectores de Recursos Humanos, de Recursos Materiales y el director de Seguridad Interna.

El documento establece que, en caso de incumplimiento de los lineamientos, la Contraloría Interna del Congreso iniciará los procedimientos de responsabilidad administrativa procedentes, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.



Comunicados

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Villanueva Vega, informó a la Mesa Directiva de la reanudación del procedimiento para la elección del integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado que le corresponde designar a este Congreso, y en cumplimiento de la Base Sexta de la Convocatoria, se autoriza el calendario de entrevistas complementarias a las y los aspirantes a ocupar dicho cargo, además de que se otorga el registro de la ciudadana Patricia León Manzo.



