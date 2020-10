Aprueban diputados ampliación de Acuerdo para realizar sesiones virtuales de la comisión permanente y extraordinaria, con opción de presentar iniciativas

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 04 de octubre del 2020.- La LXII Legislatura al Congreso del Estado aprobaron ampliar el ’Acuerdo por medio del cual se determina llevar a cabo de manera virtual las sesiones ordinarias del Congreso del Estado que sean consideradas pertinentes’, en atención a la emergencia sanitaria causada por la pandemia del virus SARS-COV-2 (Covid-19).

Al dar lectura a la propuesta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Leticia Mosso Hernández expuso que lo anterior tiene como objeto poder llevar a cabo sesiones virtuales de la Comisión Permanente y Extraordinarias, y no solamente las de periodos ordinarios, y que en éstas también puedan presentarse iniciativas de leyes y decretos, así como dictámenes en primera lectura.

Recordó que el pasado 27 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus COVID-19.

Asimismo, el día 30 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19.

La legisladora indicó que el Congreso ha atendido las medidas sanitarias decretadas por las autoridades de Salud, y que al pasar de los meses, desde que se inició el aislamiento y la sana distancia, las actividades se han ido adaptando a la nueva normalidad.

Mosso Hernández explicó que es importante establecer que en las sesiones virtuales se puedan presentar iniciativas de ley o decreto, así como también desahogar el trabajo de las Comisiones a través de sus dictámenes en Primera Lectura.

Concluyó diciendo que dicha modificación es importante porque permitirá, ante lo incierto del futuro inmediato y dado que no existe fecha estimada para que se regularicen todas las actividades, que los trabajos legislativos no se ralenticen o suspendan, dando así cumplimiento a las obligaciones inherentes del Poder Legislativo.





