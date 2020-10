Aprueban ediles por mayoría de votos Ley de Ingresos del municipio para el 2021

Por mayoría de votos, ediles de las diferentes fracciones aprobaron el proyecto del presupuesto de ingresos que dictaminó la Comisión de Hacienda para el ejercicio fiscal 2021, por la cantidad de 3 mil 851 millones de pesos, mismo que será enviado al Poder Legislativo para su análisis, discusión y aprobación.



El proyecto contiene la tabla de valores unitaria para terrenos urbanos, predios rústicos de construcción y características de categoría de construcción e iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de Acapulco para el próximo año.



Durante la octava sesión Extraordinaria de Cabildo del presente año, celebrada en el Antiguo Palacio Municipal, la alcaldesa Adela Román Ocampo dejó claro que las propuestas emitidas no son para perjudicar a la ciudadanía, todo lo contario: se pretenden eliminar cobros adicionales de impuestos.



Román Ocampo destacó que con la eliminación de cobros pro-turismo, pro-caminos, pro-educación, entre otros, que fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá de reducir el cobro de impuestos a los contribuyentes.



Precisó la alcaldesa que ahora se busca beneficiar a los ciudadanos con el aumento del valor catastral de sus bienes inmuebles y aplicar una tasa del 3.9 por ciento, que representa un decremento del 8.1, considerando que actualmente es del 12 por ciento al millar anual el impuesto que pagan sobre el valor catastral determinado de sus propiedades.



Añadió que ’nosotros estamos enfocados en trabajar bajo lineamientos y básicamente en la política social que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como prioridad, aplicar los cobros justos sin necesidad de implementar nuevos impuestos, y así evitar gradualmente la evasión fiscal que ha imperado lamentablemente en este municipio’.



A su vez, el regidor Luis Miguel Terrazas Irra comentó que las decisiones tomadas en el Cabildo impactan en la vida social, económica y política en Acapulco. ’La iniciativa de Ley de Egresos de este municipio, por supuesto que justifica y avala los impuestos que cobra este Ayuntamiento, nosotros somos una oposición seria, responsable. Nuestro interés no es afectar el bolsillo de los acapulqueños’, dijo el regidor.



Mientras que la regidora Ricarda Robles Urioste reconoció que no habrá aumento en el impuesto predial y subrayó que hoy se regulariza una situación que se ha tenido de muchos años en el municipio de Acapulco, referente al cobro impuestos pro-caminos y pro-educación que no debieran estar cobrando. ’Convoco a todos mis compañeros para que siempre le digamos a los acapulqueños la verdad’, concluyó.