Aprueban en comisiones Ley de Ingresos de los Municipios

Toluca, Méx., a 05 de enero de 2021. Por unanimidad, legisladores aprobaron en comisiones la iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2021, que considera las contribuciones que recaudarán los 125 Ayuntamientos para este año.



El diputado Max Correa Hernández presentó reservas a los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Ingresos de los Municipios, para que los Ayuntamientos otorguen beneficios fiscales a personas preliberadas y beneficiadas por la Ley de Amnistía del Estado de México.



’La propuesta es que se incluya a las personas privadas de la libertad que son beneficiarios de la pre liberación en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y en la Ley de Amnistía, y que queden integrados como beneficiarios de estos descuentos’, sostuvo el morenista.



Correa, quien fue uno de los promoventes de la Ley de Amnistía que aún no entra vigor, --a pesar de haber sido aprobada hace 20 días-, pues el decreto no ha sido publicado por el Gobernador, afirmó que estos beneficios son una forma de favorecer la reintegración social de los amnistiados, que retornan a sus hogares sin ingresos.



También la diputada Beatriz García Villegas respaldó esta propuesta al considerar que las personas favorecidas con la Ley de Amnistía requieren apoyos para su reintegración, pues al salir de prisión no tienen trabajo y muchas empresas no quieren contratarlos, por lo que no pueden generar recursos.



’El beneficio pudiera quedar durante su primer año de liberación, así como personas liberadas con motivo de amnistía durante el primer año de su liberación, quedaría acotado por una temporalidad’, indicó la diputada de Morena.



La propuesta fue aprobada en comisiones por mayoría de votos, y con la abstención del PRI, PAN y el voto en contra del PRD.