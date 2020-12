Aprueban en Congreso de Guerrero la eliminación del Fuero Presidencial

El Congreso del Estado aprobó este miércoles, por unanimidad, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar el fuero constitucional al presidente de la República, permitiendo que el presidente en funciones pueda ser acusado por delitos no sólo de traición a la Patria o graves del orden común, sino también por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.



De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, fundamentado en sesión del Pleno por el diputado Moisés Reyes Sandoval, se señala que innegablemente la eliminación del fuero constitucional al presidente de la República ha sido uno de los temas de mayor debate entre la sociedad en general.



Indicó que para muchos el fuero constitucional representó un privilegio ’mal usado’ no sólo por el presidente, sino por todos los funcionarios públicos, en específico aquellos que resultan de cargos de elección popular, lo que generó el hartazgo ciudadano, ya que en muchas ocasiones ese privilegio derivó en actos de impunidad.



Manifestó que esto constituye un ’cambio viable y oportuno’, pues los gobernantes, en su mayoría, han causado un grave deterioro a la vida pública. ’Así, la corrupción y la impunidad no seguirán siendo un obstáculo para la transparencia’, apuntó.



El legislador precisó que con esta reforma constitucional el presidente podrá ser acusado por delitos no sólo de traición a la patria y otros graves del orden común, sino que ahora podrá ser imputado y juzgado por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.



Al fijar su postura a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Jesús Villanueva Vega refirió que con la eliminación de la figura del fuero al presidente de la República ’se abre una nueva etapa en la vida pública de México que pone fin al abuso, a la corrupción y a la impunidad, y contribuye a desaparecer esa brecha entre inmunidad e impunidad ahondada por la corrupción’.



Enfatizó que la desaparición del fuero es un hecho que debe de calificarse como ’histórico’ porque queda eliminada una figura de privilegio que restituye la dignidad del servidor público, tan lastimada en el régimen neoliberal, para dar paso a un nuevo escenario que se acompaña de los principios de la transformación del actual régimen, recuperando la igualdad ante la ley, imparcialidad ante la injusticia; ’es decir, piso parejo para todos los ciudadanos’.



La diputada representante del PAN, Guadalupe González Suástegui, fijó su postura precisando que su voto era favorable pese a que el dictamen presentaba inconsistencias.



Indicó que, en realidad, no se elimina el fuero constitucional para el presidente de la República porque se mantiene vigente el cuarto párrafo del artículo 111 constitucional que establece que el proceso de destitución deberá realizarse ante la Cámara de Senadores, cuando para el efecto debió facultarse a la autoridad competente.



También razonó su voto a favor la diputada Erika Valencia Cardona (Morena), quien externó que durante mucho tiempo a los representantes populares no se les podía acusar ni mucho menos juzgar por irregularidades cometidas durante su encargo, en razón del fuero constitucional, lo que causó el hartazgo ciudadano por este "manto protector’.



Consideró histórica esta reforma constitucional porque con ella podrán ser juzgados, como cualquier ciudadano, el presidente de la República y los integrantes del Congreso de la Unión, en casos de traición a la Patria, corrupción o cualquier otro delito.



DICTÁMENES



En la misma sesión, las y los diputados aprobaron la licencia indefinida de Efrén Ángel Romero Sotelo al cargo y funciones de presidente del Ayuntamiento de Teloloapan, tras lo cual rindió protesta ante el Pleno el C. Antonio Abad Bravo Salgado como presidente interino.



De primera lectura quedaron los dictámenes de Leyes de Ingresos y las Tablas de Valores Unitarios de uso de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2021 de los municipios de Alcozauca, Alpoyeca, Apaxtla de Castrejón, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Azoyú, Benito Juárez, Buena Vista de Cuéllar, Coahuayutla, Copala, Copalillo, Copanatoyac, Cualac, Cuetzala, Cutzamala, Florencio Villarreal, General Canuto A. Neri, Huamuxtitlán, Igualapa e Iliatenco.