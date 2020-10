Aprueban en el Congreso de Guerrero propuesta de Moisés Reyes para aumentar penas por delitos de malversación de dinero, materiales o insumos de Seguridad o de Salud

El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Guerrero para aumentar las penas por el delito de peculado hasta en un tercio más, cuando los recursos materia del ilícito -dinero, materiales, insumos y otros- hayan sido destinados para fines de seguridad o de salud pública.



El dictamen emitido por la Comisión de Justicia, derivado de una propuesta del diputado Moisés Reyes Sandoval (Morena), expone que la pandemia provocada por el Covid-19 no termina y no falta quien busque sacar provecho de los equipos médicos para la atención del virus, teniendo por objeto el robo y venta de los mismos.

Agrega que en diversas entidades se ha suscitado el hurto de ventiladores y otros aparatos, como en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República ya investiga.



Al fundamentar el dictamen, el diputado Omar Jalil Flores Majul, a nombre de la Comisión de Justicia, indicó la necesidad de adicionar un párrafo al artículo para establecer que cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones para los fines de la seguridad pública o de la salud pública, se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas.



En las consideraciones, expuso que el peculado o malversación de fondos públicos ha sido considerado por la moderna doctrina como un delito que si bien afecta el patrimonio del Estado, lo que lo distingue de otros delitos relacionados al daño económico, también afecta el interés social. ’En tal sentido, el peculado, guarda similitud con el abuso de confianza, pues la previa tenencia de la cosa en este delito hace posible la disposición ilícita de la misma’, remarcó.



DICTÁMENES



En la misma sesión, el Congreso de Guerrero aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia por el que se desechan diversas iniciativas de reformas y adiciones al Código Procesal Civil del Estado, por no concordar con lo dispuesto en la Constitución Política de México, concerniente a la legislación única en materia Procesal Civil y Familiar sobre cuantía de los Jueces de Paz, Caducidad de la Instancia, Desindexación del Salario Mínimo y la Unidad de Medidas y Actualización, Recurso de Queja, Juicios Orales en las materias civil y familiar, Condonación de Pagos y Notificaciones Personales.



También aprobaron el dictamen por el que se declara no procedente la propuesta de reforma y adición al Código Penal del Estado de Guerrero para crear un nuevo tipo penal como ’Violencia física simple’, por considerar insuficientes los datos presentados, insuficiencia en el rigor jurídico que exige dicha motivación, y porque el argumento presentado se refiere y se encuadra en los supuestos actualmente existentes del delito de lesiones en sus diferentes modalidades.



Razonó su voto en contra el diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) y a favor la diputada Guadalupe González Suástegui (PAN).



Además, se aprobó el dictamen por el que se declara no procedente la propuesta de reforma y adición al Código Penal del Estado para la creación del nuevo tipo penal denominado ’Pánico Sanitario’, por contravenir en sus términos lo dispuesto en el artículo sexto de la Constitución Política de México, en relación a la libre manifestación de las ideas. Razonó su voto en contra el diputado Marco Antonio Cabada Arias.