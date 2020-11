Aprueban exhorto a Hacienda, CFE y comisión Reguladora para que reconsideren las tarifas de energía eléctrica en el estado

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 18 de noviembre del 2020.- A propuesta de la diputada Mariana García Guillén (Morena), el Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las comisiones Reguladora de Energía y Nacional del Agua para que realicen los estudios meteorológicos e investigaciones necesarias que permitan reclasificar la tarifa eléctrica en todos los municipios de Guerrero.

Asimismo, se exhortó a las comisiones Reguladora de Energía y Federal de Electricidad para que, previo estudio, se establezca el cambio en la forma de cobro del consumo de energía eléctrica de manera mensual y no bimestral, o en su defecto, se aplique un promedio mensual y no bimestral del consumo de energía eléctrica.

Al presentar dicho exhorto, García Guillén señaló que es una constante escuchar el reclamo de la ciudadanía por los altos costos de la luz, así como las dificultades en las que se han visto para poder pagar los recibos y no quedarse sin servicio.

Dijo que adicional a la situación de pobreza que viven muchos guerrerenses, no se puede olvidar la difícil situación económica que se vive en el país a causa del coronavirus, y que Guerrero no es la excepción, porque las familias han visto substancialmente mermado el poder adquisitivo de sus ingresos.

En ese sentido, manifestó que, en aras de coadyuvar con la economía de las familias guerrerenses, es que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que determinen el cambio de tarifas en el estado, toda vez que las condiciones climáticas de la entidad no corresponden a las establecidas por dicha Comisión.

Abundó que, ciertamente, el estado está considerado en la tarifa 1B, que de acuerdo a la clasificación de la propia CFE, es para servicio doméstico en regiones o localidades con una temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados, misma que no coincide con la realidad climática de Guerrero, ya que hay municipios que registran arriba de los 40 grados, como lo informó la Secretaría de Protección Civil en el 2018 y 2019.

Finalmente, confió en que, previo estudio, se podrá determinar la verdadera realidad climática de Guerrero, o en su caso, de algunos municipios, para que sean consideradas con la tarifa mínima de 1F; es decir, para temperaturas donde la media mínima en verano es de 33 grados centígrados.



