Aprueban exhorto a los tres órdenes de gobierno para una estrategia coordinada contra los feminicidios

Chilpancingo, Gro., a 20 de octubre del 2020.- El Congreso del Estado aprobó un exhorto a los tres órdenes de Gobierno para que, mediante sus instancias competentes, establezcan una estrategia coordinada para prevenir, erradicar y sancionar el fenómeno creciente de la violencia de género, principalmente el feminicidio, ante el aumento de este tipo de delitos.

Lo anterior a propuesta del diputado Jorge Salgado Parra (PRI), quien antes de iniciar la lectura del acuerdo pidió a la Mesa Directiva guardar un minuto de silencio por el feminicidio de la niña Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, quien este lunes fue encontrada sin vida en el municipio de Tixtla, con signos de extrema violencia, de acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado.

Al exponer el tema, el legislador manifestó que el feminicidio es una problemática que por su impacto y alcances ha ocupado un lugar central en la agenda gubernamental de la mayoría de los países, mismos que han actualizado su marco jurídico en busca de alternativas para su erradicación.

Refirió que de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, una de cada diez mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja y el 35 por ciento de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual, cifra que alcanza el 70 por ciento en algunos países.

Abundó que la ONU Mujeres maneja información de que cada año 64 mil mujeres y niñas son asesinadas en el mundo, y que 14 de los 25 países con mayor tasa de feminicidios están en América Latina.

Dijo que el caso lamentable de Ayelin Iczae se suma a una serie de desapariciones que se han presentado hasta hoy en diversos municipios de la entidad. En ese sentido, aseguró que la violencia contra las mujeres es una problemática que demanda de la intervención pública urgente y de manera coordinada entre los gobiernos federal, estatal y municipal, para erradicarla, porque el simple aumento de las penas de hasta 60 años de prisión en todos los estados para quienes cometan el delito de feminicidio, no fue suficiente para disminuir la alta tasa de incidencia.

Para razonar su voto a favor de la propuesta, la diputada Mariana Itallitzin García Guillén (Morena) hizo un llamado a las autoridades a cumplir con sus atribuciones legales y dar fin a los feminicidios, al tiempo que resaltó la exigencia de este Congreso por un alto a la violencia contra las mujeres.



Intervenciones

Al intervenir sobre ’La ejecución del presupuesto en materia de obra pública en el Ejercicio Fiscal 2020’, el diputado Héctor Apreza Patrón acusó que existe una campaña de descrédito en relación con la obra pública estatal, pues -argumentó- algunas de las obras presuntamente no ejecutadas, ni siquiera se encuentran contempladas en el Presupuesto de Egresos del año 2020. Además, señaló que la pandemia causó inactividad en la industria de la construcción, afectando la ejecución de las mismas.

Intervino por alusiones el diputado Helguera Jiménez (Morena), quien hizo un llamado a no defender a ultranza al Poder Ejecutivo por los cambios en el presupuesto en materia de obra pública e infraestructura, con lo que se afectó seriamente a los pueblos y comunidades, y reiteró su llamado a que el gobernador del estado explique cada una de las obras públicas que han sufrido cambios.

Intervinieron en torno al tema los diputados Omar Jalil Flores Majul y Jorge Salgado Parra (PRI), así como la diputada Leticia Mosso Hernández (PT).

Acerca del ’Reconocimiento de la personalidad jurídica como sujetos de derecho público de los pueblos originarios y afromexicanos del estado de Guerrero’, el diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena) refirió que la iniciativa de reforma constitucional presentada desde diciembre de 2019, relativa a los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero, da garantías para el reconocimiento de los mismos como sujetos de derecho público, para lograr a través de este marco normativo un verdadero desarrollo desde su autonomía y libre determinación.

Por lo anterior, llamó a los diputados integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos a reflexionar y emitir el dictamen correspondiente y, en su caso, ’que sea la historia y los tribunales que los absuelvan o los juzguen’.



