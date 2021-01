Aprueban exhorto a Secretario de Salud para que implemente acciones que eviten irregularidades en el programa de vacunación contra Covid-19

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 27 de enero del 2021.- El Congreso del Estado exhortó al secretario de Salud en la entidad para que ejecute acciones tendientes a respetar los lineamientos emitidos por la Federación en torno al programa de vacunación contra el Covid-19, sancionando a servidores públicos o personas que infrinjan las normas.

Esto a propuesta de la diputada Mariana García Guillén (Morena), quien subrayó que el 13 de enero de este año en algunos municipios se comenzó a aplicar la vacuna contra el Covid-19 al personal médico que está en primera línea de atención a los enfermos.

Destacó que, para garantizar que se cumpla el compromiso del Gobierno Federal, se instruyó a las entidades para que los primeros en recibir la vacuna fueran los trabajadores de la Salud en los hospitales Covid-19, estableciendo que no se permitieran ’arbitrariedades ni influyentismo’.

Agregó la legisladora que en Guerrero, en redes sociales y por publicaciones de los mismos servidores públicos, mediante la famosa ’selfie’ hubo quienes presumieron haber recibido la vacuna, a pesar de no estar en la primera línea de combate contra el Covid-19.

’Es evidente que se brincaron la fila, pues no les tocaba y debieron respetar la calendarización que se tiene’, apuntó García Guillén.

Resaltó que este tipo de arbitrariedades se deben denunciar a efecto de sancionar a quienes no respeten la primera línea de vacunación y se valen de su estatus de funcionarios públicos para no respetar los lineamientos decretados por las autoridades sanitarias del Gobierno Federal.

Por lo anterior, propuso exhortar al secretario de Salud en el estado para que, con la autoridad que tiene conferida, sancione a los servidores públicos que han recibido la vacuna contra el Covid-19 y que no están en primera línea de combate ni forman parte de los sectores más vulnerables.

Al hacer uso de la palabra para razonar su voto a favor del acuerdo, el diputado Jorge Salgado Parra (PRI) lamentó los casos de servidores públicos de Acapulco que han hecho uso de su cargo para suministrarse dicho medicamento, mismos que no han mostrado empatía con el personal de Salud que requiere prioritariamente de esta vacuna, así como los adultos mayores.

Cabe mencionar que dio lectura al acuerdo el secretario de la Mesa Directiva, diputado Marco Antonio Cabada Arias.



Intervenciones

El diputado Arturo Martínez Núñez participó en relación con el aumento de contagios de Covid-19 en Guerrero, lo cual genera preocupación porque, con base a la información oficial de las autoridades sanitarias federal y estatal, hasta el día de ayer se registraban 30 mil 204 personas contagiadas y 2 mil 971 defunciones.

Además, citó que en lo que va de enero se han registrado 520 muertes por esta enfermedad, lo que representa una cifra de casi 21 personas fallecidas por día, mientras que la ocupación hospitalaria sobrepasa ya el 64 por ciento.

Refirió, asimismo, que esto es debido a que la ciudadanía ni las autoridades han respetado a cabalidad las disposiciones de la semaforización epidemiológica, por lo cual hizo un llamado al Ejecutivo estatal y autoridades municipales para que asuman su papel de vigilar, promover y hacer cumplir las medidas sanitarias en establecimientos de servicios no esenciales y el transporte público, entre otros, de manera más estricta y en apego a la normatividad, pero respetando los derechos humanos de la población.

El diputado Jorge Salgado Parra (PRI) se sumó a los deseos de pronta recuperación del presidente de la República para que continúe atendiendo los problemas que tanto aquejan al país. Al mismo tiempo, refirió que la noticia de que Guerrero regresa a semáforo rojo no sólo significa el aislamiento de las personas, sino cerrar la actividad económica, lo cual complica la situación de emergencia.

Ante esto, el legislador hizo un llamado a los guerrerenses para cuidarse y utilizar el cubrebocas, guardar la sana distancia y realizar el lavado constante de manos, mientras que a los actores políticos los convocó para no realizar aglomeraciones como parte de sus campañas electorales, sino que lo hagan a través de las redes sociales.



Licencia

En la misma sesión, se aprobó la solicitud de licencia del diputado Heriberto Huicochea Vázquez (PRI) para separarse del cargo y funciones a partir del día 26 de enero del 2021.



