Aprueban por mayoría reducción de síndicos y regidores en Ayuntamientos del Edomex

Toluca, Méx., a 30 de septiembre de 2020. Con el voto en contra del PRD, PAN y PVEM, la Legislatura local aprobó diversas reformas para reducir 407 cargos de síndicos y regidores en los 125 Ayuntamientos, pues estos espacios se han convertido en franquicias de partidos donde colocan a familiares y amigos.



Al leer el dictamen final en tribuna, la diputada Nancy Nápoles Pacheco leyó en tribuna el dictamen final de la propuesta presentada por el senador Higinio Martínez Miranda, y que fue impulsada por la bancada de Morena.



El perredista Omar Ortega presentó una solicitud de moción suspensiva para regresar el tema a discusiones para un mayor análisis pero fue desechada por mayoría, mientras que el diputado panista José Antonio García insistió en que se vulnera el principio de representación proporcional de las minorías.



En su intervención, el diputado Max Correa Hernández señaló que el PAN pretende engañar al señalar que se vulnera el principio de representación, cuando el dictamen respeta los espacios de las minorías en los municipios.



’La iniciativa respeta la pluralidad y el derecho a la representación proporcional. Sí se van a ver severamente afectados aquellos personajes y familias, que han adoptado las regidurías como si hubiesen adquirido una franquicia; hay familias en los municipios que ya se enquistaron y que seguramente verán afectados sus privilegios’, sostuvo el legislador.



Aseveró que con un cuerpo edilicio más reducido, seguirán representadas las minorías en una proporción conforme a los criterios determinados por la Corte al respecto, y llamó a los legisladores a responder a las exigencias de la gente para que se adelgacen los órganos de representación y de la cúpula en cada uno de los espacios de gobierno.



La diputada Azucena Cisneros recordó que es compromiso de la bancada de Morena presentar iniciativas con acciones contundentes y leyes efectivas, pero hay viejas estructuras aferradas al poder y a la impunidad, que se resisten a cambiar en beneficio de la gente.



Acusó que el PRD, PAN y el PVEM han conformado un Frente Antidemocrático que actúa contra los intereses del pueblo y la política de austeridad que se impulsa a nivel nacional.



’Muestren de qué tamaño es su compromiso con la gente y dejen de una vez por todas los privilegios y los lujos. Estos excesos ya no caben en estos tiempos, cuando la gente sigue viviendo en la desigualdad’, apuntó Cisneros Coss.



Respecto a los señalamientos de los panistas que acusan traición a la democracia, el diputado Faustino de la Cruz Pérez advirtió que los ciudadanos pidieron en las urnas que no haya un gobierno obeso y corrupto, por lo que prefiere ’ser traidor de las cúpulas partidarias a ser traidor del pueblo’.



’Basta de hipocresías y mentiras, esta propuesta de cambio va, vamos por la reducción de los ediles de los 125 Ayuntamientos, vamos por la austeridad, queremos resolver los viejos problemas de rezago, con gobiernos austeros y transparentes, a rendir cuentas’, refirió el morenista.



Tras más de cuatro horas de debate, el diputado Faustino de la Cruz realizó reservas a la propuesta original que fueron aprobadas por mayoría, y que finalmente disminuye 407 regidores en relación con la integración actual: 254 de mayoría relativa y 153 de representación proporcional.



Para los municipios de menos de 150 mil habitantes, una conformación de un presidente, un síndico y cuatro regidores de mayoría relativa y tres regidores de representación proporcional.



En municipios de menos de 500 mil habitantes, habría un presidente, un síndico, cinco regidores de mayoría relativa, y cuatro regidores de representación proporcional.



Para los municipios con más de 500 mil habitantes, se propone un presidente, un síndico, siete regidores de mayoría relativa, y un síndico y cinco regidores de representación proporcional.



Ante el acalorado debate, intervino el coordinador de la bancada de Morena, Maurilio Hernández González quien criticó que ante la falta de fuerza política, la oposición pretende ganar el debate mediante descalificaciones, por lo que llamó a elevar la altura del debate. Y defendió la legitimidad de la iniciativa que propone una revisión del aparato burocrático, sin atentar contra las minorías, pero hay resistencias a que las cosas cambien en la entidad.



’Hago un llamado a la cordura, que pongamos sobre la mesa las ideas, dar paso a lo que viene, pues de lo contrario tendríamos que estar asumiendo que se pretende practicar una táctica dilatoria, por cansancio, por agresiones, pero no nos van a vencer, ni van a triunfar en el ánimo de la ciudadanía que quiere un cambio real y a eso vamos’, apuntó.



Nazario Gutiérrez Martínez defendió la legalidad de la iniciativa, pues la Suprema Corte avala la facultad de los congresos legislen sobre la disminución del número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional en los Ayuntamientos.



’Tenemos la facultad para venir a manifestarnos conforme a derecho, la iniciativa cumple con los requisitos de ley, pero no se acostumbran a que hoy la mayoría va a decidir, hay un alto grado de democracia, que hasta aquí adentro hay diferencias y son respetadas’, defendió Gutiérrez Martínez.



Valentín González reiteró que la reforma que reduce el número de síndicos y regidores en los Ayuntamientos está sujeta a que solo el partido que tenga arraigo y reciba el número de votos necesarios podrá tener representación en el Cabildo, y no para aquellos partidos que se crean solo como patrimonio y negocio familiar.



’Los ciudadanos van a decir quién va a estar representado en los partidos, y no se podrá resguardar una representación a un partido que no tenga trabajo con los ciudadanos ni su confianza’, aseveró el morenista.