Aprueban primeros 58 mil créditos para empresarios por Coronavirus

El Instituto Mexicano del Seguro Social otorgará a partir del lunes 4 de mayo 58 mil créditos para empresarios que no hayan despedido a sus trabajadores, así como tampoco les bajaran sus sueldos por la emergencia sanitaria por Covid-19.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el director general del organismo, Zoé Robledo, detalló que se tienen identificados a 645,000 empresas no despidieron a empleados en el primer trimestre, de los cuales 580,368 son micronegocios, con hasta 10 trabajadores.



Hasta el último corte hecho por el IMSS, 153,000 personas han ingresado al formulario de registro en la página web del instituto para solicitar recursos.



El crédito a entregar a partir de mañana es de 25,000 pesos a pagar en 3 años a partir del cuarto mes y no se requiere ningún aval, pues es un apoyo solidario a la palabra, destacó Robledo.



Por otro lado, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que la dependencia a su cargo ha aprobado 332,000 créditos también de 25,000 pesos como apoyo ante la epidemia de coronavirus.



Estos créditos, agregó, serán dispersados a partir del lunes 4 de mayo para los micronegocios seleccionados de la base de datos creada a partir del Censo del Bienestar, levantado a inicios del actual sexenio. FORBES