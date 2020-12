Aprueban reformas propuestas por AMLO al sistema de pensiones; ponen topes a comisiones de Afores

www.guerrerohabla.com



La reforma prevé un incremento en la pensión mínima garantizada que se otorgará de acuerdo con la edad, las semanas de cotización y el salario base cotizado en cada caso

Con esta reforma se busca reducir de mil 250 a mil las semanas de cotización dentro del Seguro Social para tener derecho a pensión



La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El dictamen fue enviado al Senado para su aprobación o modificación.



El Pleno avaló, en lo particular, reformas a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro con 336 votos a favor, 124 en contra y tres abstenciones.



Con el proyecto se reducirá a 0.54 por ciento el monto máximo de comisiones por la administración de ahorros para el retiro, cuando hasta ahora es de 0.98 por ciento.



Diputados de oposición reservaron para discusión en lo particular el tope de comisiones de las Afores.



También se busca reducir de mil 250 a mil las semanas de cotización dentro del Seguro Social para tener derecho a pensión, así como aumentar la aportación total a las cuentas individuales de los trabajadores de 6.5 por ciento, más cuota social, a 15 por ciento.



Mientras que las cuotas de trabajadores se mantendrán sin cambios, la patronal aumentará gradualmente, a partir de 2023, a 13.87 por ciento en 2030.