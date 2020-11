Aprueban remitir iniciativa al Congreso de la Unión para que cédula profesional sirva como documento oficial

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 17 de noviembre del 2020.- El Congreso del Estado aprobó un dictamen por el que se remite iniciativa al Congreso de la Unión para adicionar un párrafo segundo al Artículo 3° de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, para que la Cédula Profesional sirva como un documento de identificación oficial.

A nombre de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Estudios Constitucionales y Jurídicos, el diputado Ricardo Castillo Peña fundamentó el dictamen, derivado de una iniciativa propuesta por el diputado Carlos Cruz López.

La propuesta precisa que la anterior Cédula Profesional era elaborada por Talleres Gráficos de México y contaba con innovadoras características, mayores medidas de seguridad y autenticidad, que permitían que la sociedad identificara plenamente al profesionista y, a su vez, se utilizara como un medio de identificación de validez oficial.

Explicó que en el 2018 se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, modificando los trámites para la expedición de las cédulas profesionales, y que éstas se realicen en forma electrónica o digital.

El argumento es que con esta nueva modalidad, entre otras cosas, los profesionales no tienen que trasladarse para obtener el duplicado de su Cédula Profesional, no hacen filas ni utilizan intermediarios, ya que se puede obtener desde cualquier lugar y dispositivo con acceso a Internet, los 365 días del año y las 24 horas del día.

Sin embargo, el diputado subraya que al imprimirse dicho documento tiene un parecido al formato del Acta de Nacimiento, por sus dimensiones en hoja tamaño carta, además de que carece de la fotografía del titular de la cédula. Esto plantea la necesidad de otro documento oficial con fotografía para constatar que el titular de la cédula es la misma persona.

Pero sobre todo, dijo, es evidente que éste ya no es un documento oficial que sirva para identificarse ante las autoridades gubernamentales o judiciales, mucho menos ante las instituciones bancarias.

Por lo anterior se propone que la Cédula Profesional sea utilizada para el ejercicio profesional y sirva como un documento de identificación oficial.



Intervenciones

La diputada Guadalupe González Suástegui (PAN) intervino con el tema ’La participación de las mujeres en la vida pública del país’, refiriendo que el pasado 6 de noviembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos que ordenan a los partidos políticos postular candidatas mujeres en al menos 7 de las 15 gubernaturas en juego para el proceso electoral 2021.

Lamentó que los partidos políticos únicamente han implementado mecanismos de paridad en cuanto a los puestos de elección popular de órganos colegiados, no así en lo referente a los puestos ’unipersonales’, como las gubernaturas, donde históricamente ha predominado la preferencia de los hombres, al grado de que, en la actualidad, de las 32 entidades federativas, únicamente en dos (Sonora y Ciudad de México) gobiernan mujeres.

Sobre el mismo tema habló la diputada Erika Valencia Cardona (Morena), quien reprochó la resistencia que ha habido por parte de los partidos políticos para la designación de mujeres en cargos públicos, pese a los lineamientos que ha dado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para postular candidatas mujeres y garantizar sus derechos políticos por los que han luchado por más de un siglo.

Al intervenir en relación con el Covid-19 y el trabajo del Congreso del Estado, el diputado Héctor Apreza Patrón (PRI) dijo que garantizar las medidas sanitarias al interior del Poder Legislativo es una gran responsabilidad que tienen como representantes populares, por eso hizo un llamado a sus homólogos a hacer lo conducente para que los protocolos aprobados por el Pleno se respeten en las diferentes áreas de la institución, y también se haga uso de las plataformas tecnológicas para continuar con los trabajos legislativos, con el propósito de disminuir el índice de contagios.



