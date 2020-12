Aprueban sin nuevos impuestos las Leyes de Ingresos y Tablas de Valores de veinte municipios de Guerrero

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 03 de diciembre del 2020.- El Congreso del Estado aprobó 20 dictámenes de Leyes de Ingresos y las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2021, de igual número de municipios, mismos que no contienen nuevos impuestos.

Estas Leyes y Tablas de Valores que se aprobaron son de los municipios de Alcozauca, Alpoyeca, Apaxtla de Castrejón, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Azoyú, Benito Juárez, Buena Vista de Cuéllar, Coahuayutla, Copala, Copalillo, Copanatoyac, Cualac, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, Florencio Villarreal, General Canuto A. Neri, Huamuxtitlán, Igualapa e Iliatenco.

Al fundamentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Hacienda, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez destacó que se analizaron las iniciativas envidas por los cabildos teniendo como premisa que las administraciones municipales cuenten en el próximo ejercicio fiscal con las herramientas legales vinculadas con sus atribuciones fiscales y recaudatorias.

Resaltó que, ante el impacto de la pandemia, los tres órdenes de gobierno deben realizar acciones que tiendan no sólo a la protección de la ciudadanía en cuanto a su salud, sino también a la protección de la inversión local y a la fortaleza adquisitiva personal.

Se tomó en consideración, agregó, que todo contribuyente tenga la certeza de que sus contribuciones emanan de un marco jurídico y fiscal adecuado y equitativo, cada uno con las características y condiciones socioeconómicas prevalecientes a nivel local, y que las disposiciones contenidas en las Leyes de Ingresos fomenten la cultura de cumplimiento de las obligaciones fiscales.

’Se constató que no se existen nuevos conceptos de impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos, y que en las cuotas, tasas o tarifas establecidas a cada uno de estos conceptos, comparados con los del 2020, no se dio ningún incremento para el ejercicio fiscal 2021’, apuntó.

Asimismo, dijo que las Leyes fueron estructuradas y ajustadas conforme a los criterios que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad aplicable, para presentar de manera armonizada la información adicional emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), constatando que no se contrapongan a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado y demás leyes vigentes en la materia.

Razonó su voto en contra de estos dictámenes el diputado Carlos Cruz López (Morena), por considerar que se contempla el pago de derecho por servicio del alumbrado público, contraviniendo el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que los servicios básicos están a cargo de los municipios.

Al razonar su voto en favor de los dictámenes, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez (PRI) señaló que en la Comisión de Hacienda se hizo un análisis exhaustivo de las tesis referentes al cobro de alumbrado público, principalmente las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual -refirió- en las leyes presentadas no existe ningún cobro indebido, ya que están fijadas las cuotas sin que se contravenga ninguna norma al establecer el cobro del derecho de operación de alumbrado público.

También razonó su voto a favor el diputado Alfredo Sánchez Esquivel (Morena), anteponiendo que la Comisión lo que hace es revisar que las leyes de Ingresos que envían a esta Soberanía los municipios, previa autorización de sus cabildos, no contravengan las leyes estatales y federales.

La fundamentación de las Tablas de Valores Unitarios de uso de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2021 la hizo el diputado Adalid Pérez Galeana, a nombre también de la Comisión de hacienda.



En esta sesión quedaron de primera lectura los dictámenes de Leyes de Ingresos y Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2021de los municipios de Acatepec, Ayutla de los Libres, Ixcateopan, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero, Juchitán, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Leonardo Bravo, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Olinalá, Pedro Ascencio Alquisiras, Tepecoacuilco, Tetipac, Tixtla, Tlacoapa, Tlalchapa, Tlalixtaquilla, Tlapehuala, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, Zirándaro y Zitlala.





