Aprueban inversión para la creación de senderos seguros en Texcoco

En la vigésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó por unanimidad la integración del Gobierno Municipal de Texcoco al programa con inversión tripartita con el Gobierno de México y del Estado de México para la creación de senderos seguros, que permita la rehabilitación integral de caminos que permitan a texcocanas y texcocanos de texcoco caminar con tranquilidad por el municipio.



El cabildo público que se transmitió a través de facebook Ayuntamiento de Texcoco, encabezado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, informó que el día de ayer, derivado de la mesa de al Estratégia Operativa Oriente, con la presidenta de México Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, se anunciaron inversiones para el municipio de Texcoco, en este caso para la creación de senderos seguros para las y los Texcocanos.



Ante ello y por tratarse de una inversión tripartita que tiene un costo total de 78 millones de pesos, el cabildo aprobó por unanimidad que el municipio de Texcoco participe en este acuerdo, autorizando recursos para establecer los senderos seguros.



El pleno del cabildo coincidió en que esta inversión es importante para mejorar las condiciones de seguridad en beneficio de toda la población, además de sugerir que estos senderos seguros se extiendan a caminos y espacios que más lo necesiten.



Tras aprobar esta iniciativa el presidente municipal de Texcoco, presentó a los habitantes de este municipio el programa oficial para la conmemoración del grito de independencia en Texcoco, destacando el espectáculos inmersivo del origen de la cultura texcocana los días 14, 15 y 16 de septiembre en el jardín municipal, con un videomapping, a las 8:30 de la noche; la presencia del Balet Folklórico de México de Amalia Hernández, el grupo la Apuesta y Aarón y su Grupo Ilusión que cerrarà los festejos las primeras horas del 16 de septiembre.



Invitó a consultar el programa oficial en los medios sociales del gobierno municipal facebook Ayuntamiento de Texcoco, al tiempo que convocó a las familias texcocanas a disfrutar en familia nuestras fiestas patrias, que sirvan para reafirmar nuestra identidad y convivencia familiar y que nos permita reforzar nuestro orgullo por ser mexicanos y sobre todo texcocanos.