Apuesta Adela Román a la educación para combatir inseguridad y la pobreza

Pondera alcaldesa el valor de los docentes: ’ningún maestro puede ser sustituido por la tecnología’



Acapulco, Gro. 19 agosto, 2020.-Para abatir el rezago educativo que se ha convertido en un obstáculo para lograr el progreso en Acapulco, la presidenta municipal Adela Román Ocampo impulsa con el respaldo de empresarios y servidores públicos el programa ’Apóyame, mi educación está en tus manos’.

Dos mil 500 estudiantes de bajos recursos podrán transformar sus vidas con la solidaridad de sus padrinos, desatacó en conferencia de prensa la alcaldesa, quien ponderó el valor de los docentes al destacar que ningún maestro puede ser sustituido por la tecnología, en referencia a la nueva modalidad de clases virtuales por la pandemia que —confió— pronto será superada.

Román Ocampo destacó que su gobierno apuesta a la educación para combatir de raíz la inseguridad, la pobreza y la falta de desarrollo en Acapulco, siguiendo las directrices del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la meta de abatir la estadística del 13 por ciento de la población de Acapulco, similar a la estatal, que no cuenta con instrucción educativa.

La primera autoridad municipal indicó que tan sólo el 19 por ciento de los jóvenes alcanza a concluir una carrera universitaria debido a la falta de oportunidades, por ello exhortó a la sociedad a impulsar la educación, para que las aulas no sean abandonadas y se concluyan con éxito los ciclos escolares, que los jóvenes no caigan en el desempleo, las adicciones y la delincuencia.

En 2019, el programa ’Apóyame, mi educación está en tus manos’, benefició a 2 mil 115 niños, así también a otros mil niños con mochilas y útiles escolares. Este 2020 se busca alcanzar el beneficio para 2 mil 500 niños con aportaciones económicas de mil 700 pesos por parte de sus padrinos, en una única ocasión durante el ciclo escolar.

La presidenta del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo, explicó que para este año se incluyó a 40 niños trabajadores de la calle, quienes fueron detectados por personal del organismo en calles y avenidas, para luego dialogar con sus padres y se consiguió convencerlos a integrarlos a este programa para que acudan a la escuela. Hasta el momento, con la solidaridad de empresarios y funcionarios municipales, ya se ha logrado el apoyo de 300 alumnos para el ciclo escolar 2020-2021.

Exhortó a todas aquellas personas que cuentan con las facilidades económicas de poder contribuir a esta noble causa a sumar esfuerzos, incluso quienes desean hacerlo de otros lugares de Acapulco y Guerrero, para que realicen sus aportaciones a nombre del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, al número de cuenta 0366622504, con la clave 072261003666225048, en sucursales Banorte.

Estos apoyos serán manejados de manera transparente bajo la supervisión de los propios donantes, quienes serán testigos de la entrega de los beneficios como útiles escolares, mochilas, uniformes, calcetas, calzado, libros y en esta ocasión, por la contingencia sanitaria, un kit de prevención que incluye careta y gel antibacterial.

Además, el DIF Acapulco ofrece a los estudiantes beneficiarios servicios adicionales para su desarrollo humano como atención médica, dental, acceso a optometría, apoyo de aparatos funcionales, talleres informativos y familiares.