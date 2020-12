Apuesta Pablo Amílcar Sandoval que tras contienda interna aspirantes salgan unidos, fortalecidos y organizados rumbo al 2021.

www.guerrerohabla.com



Iguala de la Independencia, Gro., 15 de diciembre 2020.- Tras considerar que las "tensiones" son normales en todos los partidos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, afirmó que después de la contienda interna Morena saldrá fortalecido y organizado para ganar la gubernatura de Guerrero, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no vaya en la boleta.



El aspirante a la candidatura de Morena visitó los municipios de Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón y culminó en Acapulco.



En reuniones abiertas en la zona Norte cumpliendo con todas las medidas de salud, se reunió con nutridos sectores de ciudadanos para dialogar en torno a la transformación de Guerrero que -dijo- se realizará siempre de la mano del pueblo.



El exdelegado Federal manifestó que los Taxqueños son gente trabajadora, honesta y los convocó a sumarse para ser protagonistas activos del movimiento.



"Está comprobado que cuando Guerrero se levanta, se levanta el país; cuando Guerrero se transforma, se transforma México, así se ha demostrado a lo largo de la historia, en cada una de las transformaciones y esta no será la excepción", enfatizó.



Mientras que en Iguala de la Independencia, Sandoval Ballesteros reiteró su llamado a transformar de raíz las condiciones del estado, inspirados en el espíritu de lucha de los grandes héroes de nuestro país.



Posteriormente, en entrevista, el también diputado local con licencia afirmó que la

cuarta transformación va en serio en Guerrero y explicó que se está ante la posibilidad de lograr un gobierno distinto, con ética, honesto y donde "no vayan a salir multimillonarios".



En este sentido, dijo que Morena le apuesta a que todos se sumen a impulsar un proyecto estatal de transformación, genuino y desde las bases, por lo que rechazó que exista una división interna.



"Morena no esta dividido, es natural como en todos los partidos que haya tensión, que haya una polémica en torno a estos momentos de definición pero yo afirmo que vamos a salir unidos, fortalecidos y organizados en este proceso rumbo al 2021’. Finalizó