Apuesta Delfina Gómez por docentes con dominio del inglés para el próximo ciclo escolar 2025-2026

TOLUCA, Estado de México.– Con el objetivo de fortalecer la formación continua de docentes del Estado de México, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) firmó un convenio de colaboración con la Universidad Digital del Estado de México (UDEMEX) que permitirá la profesionalización del personal en modalidad virtual.



Uno de los primeros productos de este acuerdo es la implementación del Curso de Preparación y Certificación TOEFL, dirigido a docentes del Subsistema Educativo Estatal, lo que contribuirá a reforzar las competencias lingüísticas en el idioma inglés como herramienta clave en el contexto educativo global.



Bajo la instrucción y liderazgo de la Gobernadora Delfina Gómez, el Secretario Miguel Ángel Hernández, opera esta alianza que ofrece alternativas de profesionalización con reconocimiento oficial, apostando por una oferta flexible.



Carlos Alberto Salgado Treviño, Subsecretario de Educación Media Superior, subrayó que, desde el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana, promover la actualización docente no solo significa acceder a nuevas herramientas, sino también fortalecer el diálogo entre culturas, lenguas y saberes.



Señaló que este convenio forma parte de la visión impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha reiterado que mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje es fundamental para cerrar brechas y construir una educación más justa y pertinente.



La firma de este convenio se alinea con el Eje 4: Bienestar Social del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, el cual reconoce a las y los docentes como actores fundamentales en la transformación educativa. En particular, da cumplimiento a la Estrategia 4.5.1, centrada en ampliar la cobertura educativa y fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en todos los niveles del sistema.



Con esta acción, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con la profesionalización del magisterio y con excelencia formativa en beneficio de estudiantes mexiquenses.