Apuesta Edgar Morales por pavimentación de principales arterias de Tezoyuca

Tezoyuca, estado de México a 23 de septiembre 205.- Esta mañana se llevó a cabo el arranque de obra para la construcción de pavimentación de la calle Francisco Villa en Cabecera municipal.



En punto de las 10:30 horas autoridades municipales, auxiliares y vecinos se dieron cita para presenciar de este momento que tanto habían esperado.



Encabezado por el C.P. Edgar Uriel Morales Avila, Presidente Municipal de Tezoyuca, acompañado los miembros del cabildo, además de Lic. Marco Leopoldo Gonzales Espinoza, Responsable de la Promoción de la Contraloría Social y Atención Ciudadana Zona Noreste de la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de México.



Durante su mensaje, el presidente mencionó ’hoy estamos aquí con el gusto de iniciar esta obra que habíamos platicado hace mucho tiempo, una obra importante para el municipio, ya que, es una arteria importante cuando las vialidades principales están saturadas o cerradas por diversos eventos o cuestiones.



Seguimos realizando y contrayendo senderos seguros para todos los ciudadanos.’



También recalco el por qué la obra no comenzará desde el entronque con la avenida Pascal Luna, ya que, en ese espacio hay ductos de PEMEX, lo cual, puede ser peligroso, asegurando que en futuro se trabajará con la empresa para realizar actividades de manera adecuada.



Posteriormente se realizó el banderazo de obra, con el cual se inician por oficialmente estos trabajos para esta calle.



Esta obra contará con:

• Rehabilitación de 400 metros lineales red de agua potable

• Construcción de 797 metros lineales de guarniciones

• Construcción de 1000 metros cuadrados de banquetas con concreto estampado color paja.

• Construcción de 3676 metros cuadrados de carpeta asfaltica de 5 centímetros.

• Aplicación de 797, metros lineales de pintura amarillo tráfico en guarniciones, así como la pinta de postes de CFE y TELMEX

• Colocación de vialetas.

• Rehabilitación de 9 luminarias.

• Rehabilitación de 12 tomas domiciliarias de agua potable.

• Rehabilitación de 15 descargas de drenaje.

Estos trabajos comenzarán este 23 de septiembre y se planean terminar el 31 de octubre, lo cual serían aproximadamente 40 días de obra.



El Gobierno municipal sigue apostando por mejorar la infraestructura de todas las comunidades de Tezoyuca.





