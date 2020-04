Apuntes Económicos

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador invite a la gente a no dejar de viajar, la realidad es otra, no sólo para México, sino para todo el mundo. Por eso, el ejemplo ya lo puso Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien anunció este domingo que a partir de este lunes, diversos sitios de entretenimiento, como cines y teatros, deberán cerrar para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

La jefa de gobierno también aseguró que no podrán realizarse eventos masivos en iglesias y que buscarán reducir en un 50 por ciento el trabajo en las alcaldías de la capital y enfatizó que los empleados de las dependencias de la ciudad no verán afectaciones en sus ingresos, a pesar de que trabajen desde su hogar.

La funcionaria agregó que los eventos públicos y privados que se desarrollen en la Ciudad de México no podrán sobrepasar un cupo de 50 personas.

Sin duda para prevenir una situación extrema, se requieren medias extremas, si es que queremos prevenir situaciones como las de Italia, China y España, naciones que enfrentan una severa crisis de la pandemia.



KOBLENZ APORTA

Y para hacerle frente al tema del Coronavirus, tenemos que Grupo Koblenz, de Roberto Koheler, ha fortalecido al sector de la limpieza, que en México representa un mercado anual de 3 mil 600 millones de dólares y genera 4.5 millones de empleos directos e indirectos.

A través de su filial Masisa, la línea industrial de la compañía, lanzó la Primera Academia de Limpieza en México y América Latina, con la cual darán capacitación anualmente a unas 5 mil personas que realizan este tipo de servicios sobre la forma correcta de desinfectar y sanitizar instalaciones de diversos rubros como el alimentario, industrial, oficinas y hasta el hogar, a través del uso correcto de materiales y las temperaturas en que deben emplearse.

Para desarrollar la academia, el grupo ha invertido alrededor de 70 millones de pesos en instalaciones y equipo. Cuenta con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y tiene el reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al mando de Luisa María Alcalde.



ENERGÍA ESPERA

Previo al tema del Coronavirus, el Gobierno Federal tenía previsto lanzar para el 18 de marzo el plan de infraestructura energética más ambicioso de la historia, sin embargo este no ha llegado, principalmente por el tema del coronavirus y sus estragos a nivel mundial.

Aquí Rengen, al mando de Oscar Scolari Romero, está a la espera del anuncio. Por ejemplo, la empresa tiene planeado participar junto con "un grupo internacional muy importante" en tres o cuatro licitaciones que lanzará la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el tendido de líneas de transmisión y distribución de energía.

Tan solo las licitaciones, calculó, tendrán un costo de 1,500 millones de dólares y los proyectos podrían estar entre los 1,700 y 1,800 millones de dólares.



AGUA COLOMBIANA

Los que están invirtiendo fuerte son los de la empresa mexicana de ingeniería y supervisión en los sectores hidráulico y de energía, Cipro, de Manuel Salas Flores, quienes planean canalizar 100 millones de dólares para Colombia, en Bogotá, en el desarrollo de línea de agua potable y otro en Panamá.



DE REFILÓN

Ojo con Meor, la empresa del sector inmobiliario, que lleva Javier Camarena, invertirá. Recuerde los 350 millones de pesos y mil nuevos empleos en su planta Logis All que abastecerá de partes automotrices a Kia en México y otros países.



*Periodista y columnista especializado en el sector económico. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación como TV Azteca, Radio Fórmula, El Economista, 24 Horas, El Sol de México y López Dóriga, entre otros.