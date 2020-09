Aquellos. Y estos tiempos

Pero antes, para que no se nos olvide, una anécdota, que no chascarrillo.

Presumimos de excelente memoria.

Y así sucedió con tres adultos muy mayores:

El primero dice:

"hoy estaba al final de las escaleras y no podía recordar si acababa de subir o estaba a punto de bajar".

El segundo:

"estaba sentado al borde de mi cama y no podía recordar si estaba a punto de dormir o simplemente me acababa de despertar".

El tercer hombre les dice:

"Yo no estoy mejor’.

Golpea la mesa dos veces con los nudillos y después mira hacia arriba sorprendido y grita

"¿quién está ahí?"

Así estamos. No sabemos si venimos o apenas vamos.

En fin. Qué le vamos a hacer.

A quién….

Murió nuestro amigo Manuel, mejor conocido como el ’loco’ Valdés.

Como pajarito, en su cama, cuando dormía.

A sus ochenta y nueve años, bien, pero muy bien vividos nos dice uno de sus múltiples hijos, que lo acompañó hasta el fin.

Con su fallecimiento termina una dinastía; Germán, el pachuco Tin Tan. Ramón, el tío y Manuel, el Loco.

También el maestro y colega Jorge Herrera Valenzuela hace otros recuerdos. Nos dice:

Ella es, Daniela Romo.

’La Diva del Cabello Largo’ venció el cáncer de mama y el pasado jueves 27 al llegar a sus 61 años fue festejada, en el set donde graban la telenovela ’Vencer al Desamor’.

Cincuenta años atrás comenzó su vida en el ambiente artístico. Ha participado en la televisión como actriz y villana. Sus éxitos como cantante la internacionalizaron. Ella es, Daniela Romo.

El deseo de la actuación artística lo traía de nacimiento y fue impulsada por sus padres. A los 11 años se integró al coro de los entonces populares Hermanos Zavala, seis mujeres y seis hombres guanajuatenses, pero esa, esa es otra historia.

Los papás la inscribieron en la Academia Andrés Soler y al terminar su curso, la llevaron a Los Ángeles, California, donde su maestro Seth Riggs complementó la tarea preparatoria.

Daniela, quien en su acta de nacimiento es Teresa Prosmanes Corona, formó parte de los elencos en las obras teatrales El Diluvio que Viene y Gypsy, entre muchas más.

En 1978 el hoy desaparecido Ernesto Alonso abrió las puertas para que la joven defeña entrara a las telenovelas y debutó en Ardiente Secreto.

Más adelante la productora Carla Estrada la incluyó en sus repartos y hoy Rosy Ocampo la invitó para una telenovela que el Canal de las Estrellas la presentará el próximo octubre.

Como cantante Daniela ha triunfado a lo largo de su carrera.

En 1979 grabó su primer disco con canciones de Lolita de la Colina. En el Festival de San Remo se presentó con la canción ’Yo no te pido la luna’.

Un año después cantó ’Es nuestro amor’, de Denise de Kalafe, en el Festival Mundial de la Canción Popular, en Tokio, Japón. Ha sido galardonada varias veces y una fue el premio de TV y Novelas como primera actriz.

Hace 93 años en Santiago Tianguistenco, Estado de México, nació

La nostalgia regresa cuando los colegas nos recuerdan tiempos idos. Con nuestro hermano Alberto Ramírez de Aguilar, nos metimos, por consejo de Antonio Badú, a producir películas de largo metraje.

Fueron diez, añoramos. De 1960 a 1964.

De aquellos tiempos nos habla otro cinéfilo, sí don Jorge Herrera Valenzuela, de quien, con gusto leemos y compartimos.

Uno de los personajes del cine mexicano, en la Época de Oro,

lo fue a quien conocimos como Antonio Badú, originario de Real

Monte, Hidalgo, donde nació el 13 de agosto de 1914.

Hijo de los inmigrantes libaneses Antonio Namnun y Virginia Nahes.

En sus primeros años de juventud fue panadero y decidió viajar a la Capital Mexicana.

Vivió en el barrio de La Merced y ahí conoce a sus primeros amigos, un tal Mauricio Garcés y a un joven güerito que después sería el periodista, Jacobo Zabludowski…

Adopta el apellido Badú, porque su mamá le decía ’badue’ que en árabe significa beduino.

Como Antonio Badú en 1938 comienza, a cantar, en el programa ’La hora Azul’ de la XEW.

El locutor don Pedro de Lille lo nombre ’El Emir de la Canción’. Más tarde ingresó al cine con el apoyo de Ramón Armengol

y pronto se encumbró al lado de figuras como María Félix, Jorge Negrete y Pedro Infante…Su vicio por el cigarro le causó enfisema pulmonar y murió el 29 de junio de 1993.

Hace 93 años en Santiago Tianguistenco, Estado de México, nació un 28 de agosto el profesor e influyente político Carlos Hank González.

También que el 28 de agosto de 1939 se fundó la Confederación Nacional Campesina, la histórica CNC. El potosino Graciano Sánchez fue su primer dirigente.

Doña Jessica Quinones Ramírez, gracias.

[email protected]