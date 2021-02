Aquí, pensando en voz alta.

Va iniciando el año, nos metemos en él de manera precavida, pasito a pasito, bueno, así quisiéramos, sin embargo, el reloj no se detiene y es así como ya llegamos a febrero.



En enero hemos pasado del asombro de la invasión del Capitolio por los simpatizantes del presidente Trump, hasta la suspensión del metro en la Ciudad de México, por la explosión en la Central eléctrica que lo nutre de energía. Nos avisaron que iba a tardar más de cuatro meses en ser restaurado el servicio, de forma total y normal, pero vemos que ya hasta la línea 3 del metro ha empezado a funcionar, con uno que otro retardo de diez minutos.



La pandemia causa cada vez más estragos. Ahora sí, nos dicen, no debemos visitarnos, abrazarnos, y mucho menos besarnos. Ya cayó ante el covid-19 el Presidente de la República, Norberto Rivera Carrera y Carlos Slim, parece que sólo así la población comprendió que el virus no respeta ni posición social, política o económica.



Las explicaciones que nos dan cada vez se entienden menos, que si una meseta ondulante, que si esto, que si lo otro, el caso es que veladamente se nos acusa de salirnos de nuestra casa. ¿pero, qué pasa con las determinaciones que ha tomado el Consejo de Salubridad General? Por supuesto que éstas han sido laxas, pues, de lo contrario, no se andaría en las calles, ¿todo sea por la bendita economía y que las personas pobres puedan allegarse de sustento, aunque caro está costando, pues quienes se van para siempre son sus seres queridos.



Este año vamos a tener elecciones y la gran noticia es que se espera la participación masiva de las mujeres. Ya se empieza a ver una que otra consigna descalificadora, sólo por el hecho de ser mujer. Lo bueno es que ya hay sanción para este tipo de prácticas añejas.



Por otro lado, vemos que el País de forma vertiginosa se pinta de guinda, ya que personajes de ambos sexos, que expresaban que jamás pertenecerían a un partido de izquierda, se han pre registrado para contender por un puesto de elección popular por MORENA. Se vuelve moda ser morenista; se perdió el miedo a que les griten nacos, bajos, o la sarta de motes con que se solía llamar a las personas pensantes.



En fin, lo que sí debemos tomar en cuenta es que las muertes por el Covid-19 se han incrementado, al grado de que la cantidad diaria nacional es de más de 1500, sin tomar en cuenta las disputas por las cifras que se traen la Secretaría de Salud y el INEGI.



La gran noticia es, sin duda, el restablecimiento de Don Andrés, ya que la cuarta transformación no se puede concebir sin él y falta mucho por hacer para resarcir a este México lindo y querido, de tanto saqueo y desposesión al que se vio sometido por los gobiernos impuestos prianistas.



Por lo pronto, Alonso Ancira llegó a México, extraditado de España, para enfrentar los cargos por supuestamente haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex; y el ’gober precioso’, de lo cual, no tiene nada, ya voló a Cancún para responder sobre la persecución que hiciera en contra de la periodista Lydia Cacho.



Otra noticia importante es que la candidatura de Salgado Macedonio va.

¡Ahora sigue cuidándote, que la vida no retoña!



https://twitter.com/astradiosa

https://www.facebook.com/ana.ponce.9216

https://www.instagram.com/anaponc.e/